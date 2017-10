Este nuevo tipo de arroz podría alimentar a 200 millones de personas más en China

Unos científicos liderados por Yuan Longping, considerado como el ‘padre del arroz híbrido’ en China, se han basado en una variante de ese producto creada en la década de los 70 para desarrollar una versión resistente al agua salada, informan los medios locales.

Para comprobar su resistencia, esos especialistas cultivaron su variante en una playa de Qingdao (Shandong, China) irrigada con una mezcla de agua pura y salada —seis gramos de cloruro sódico por litro— y la producción alcanzó entre 6,5 y 9,3 toneladas por hectárea.

A new #worldrecord of an average output of 1149.02 kg of rice per mu of farmland has been set by #YuanLongping. https://t.co/tbST1ddFM5 pic.twitter.com/TLBcc4gLqZ

— China Plus News (@ChinaPlusNews) October 16, 2017