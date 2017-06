Ex director del FBI admite que la prensa mintió sobre los vínculos de Trump con Rusia

Este jueves, en el marco de su declaración al Congreso por eventual obstrucción a la investigación de los posibles nexos de Donald Trump con el gobierno ruso, el ex director del FBI James Comey advirtió “errores” en la cobertura periodística del caso.

“Ha habido muchas noticias… muchas cosas sobre Rusia que están equivocadas”, admitió el depuesto jefe del Bureau al Comité de Inteligencia del Senado.

En particular, el senador Tom Cotton preguntó a Comey sobre una publicación aparecida el 14 de febrero en The New York Times, titulada “Colaboradores de la campaña de Trump tuvieron contactos reiterados con la inteligencia rusa”.

“Registros telefónicos y llamadas intervenidas muestran que, un año antes de las elecciones, integrantes de la campaña presidencial de Donald J. Trump de 2016 y otros socios tuvieron contactos reiterados con altos oficiales de inteligencia rusos, de acuerdo a cuatro ex autoridades estadounidenses”, reseñó el periódico.

Cotton preguntó si el contenido de la nota era “completamente erróneo”, a lo que Comey manifestó que sí. “En lo principal, eso no era verdad”, señaló, expresando frustración por no estar facultado para comentar investigaciones del FBI cuando éstas son mal informadas por los medios de comunicación.

“El desafío – y con esto no me estoy metiendo con los reporteros – de escribir noticias sobre información clasificada, es que a menudo las personas que hablan de ella no saben qué esta pasando, y aquellos de nosotros que sí sabemos no estamos hablando. No llamamos a la prensa y les decimos ‘oigan, se equivocaron con eso'”, explicó.

Según destaca The Hill, Trump ha criticado con frecuencia a los grandes medios por divulgar “noticias falsas” basadas principalmente en fuentes anónimas difíciles de comprobar.

“Esta semana CNN tuvo que hacer una corrección después de informar que Comey testificaría que él nunca dijo a Trump que no estaba siendo objeto de investigación”, recordó el sitio web, agregando que ayer, durante su testimonio, el ex mandamás del FBI “confirmó que le dijo tres veces a Trump que no estaba siendo objeto de investigación”.

