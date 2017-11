Gobierno belga pide “juicio justo” para Puigdemont y criticó a la Unión Europea

El ministro de Interior belga, el Jan Jambon, reclamó este domingo un “juicio justo” para el ex presidente del gobierno catalán, Carles Puigdemont, y los cuatro ex consejeros que lo acompañan en Bruselas, criticando de paso a la Unión Europea (UE) sobre esa crisis política.

En declaraciones realizadas al canal flamenco VTM, el titular dijo que “la comunidad internacional debería velar porque los dirigentes catalanes perseguidos por la Justicia española tengan un proceso justo”. Asimismo, el ministro belga se mostró crítico con el Ejecutivo español, que dijo que está ocupando el lugar de gobierno catalán “encarcelado” y “elegido democráticamente”.

El líder flamenco también tuvo duras palabras para la Unión Europea (UE), de quien dijo estar esperando todavía “que se pronuncie”: “Me pregunto qué espera Europa para pronunciarse. Si lo mismo pasara en Hungría o Polonia, habría reacciones”, opinó.

Por su parte, el ex primer ministro belga Elio Di Rupo, criticó la actitud de Puigdemont, al afirmar que “ha abusado de su posición”, pero también dijo que las autoridades españolas se han comportado de forma “autoritaria”.

Puigdemont y los otros cuatro ex consejeros que lo acompañan en Bélgica han pasado este domingo a disposición judicial tras entregarse esta mañana a la Policía federal belga, a la espera de que se tome una decisión sobre su extradición en los próximos días.

Las palabras de Jambon no tardaron en ser contestadas por el líder del PP en el Parlamento Europeo (PE), Esteban González Pons, quien recordó al dirigente independentista flamenco que “en España se respeta el Estado de Derecho y se cumple la ley”. “El señor Jambon parece no entender que en una democracia como la española funciona la separación de poderes: ha sido la Justicia, y no el Gobierno, el que ha decidido sobre la situación legal de los ex consejeros del gobierno catalán y quien ha decidido su ingreso en prisión”, dijo a través de un comunicado.

“Siendo el señor Jambon ministro de un Gobierno de un Estado miembro de la UE, debería respetar y confiar en la Justicia española. No hay absolutamente ningún motivo para lo contrario” añadió el eurodiputado del PP, que calificó las palabras en televisión del ministro del Interior belga de “irresponsables y peligrosas”.

EFE