La mañana de este viernes una explosión ha sacudido una planta química en la ciudad Fuji, en la prefectura japonesa de Shizuoka, dejando al menos tres heridos graves.

Las autoridades confirman que un empleado de la planta de 64 años ha muerto en la explosión, mientras que 11 personas más han resultado heridas, según Kyodo News.

More than 10 injured in chemical plant #blast in central #Japanhttps://t.co/bE5IHwCB9G

— Kyodo News – English (@kyodo_english) December 1, 2017