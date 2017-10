Jefe de gobierno catalán descarta adelantar elecciones: “Mi deber es agotar todas las vías para una solución dialogada”

El presidente del gobierno catalán, Carles Puigdemont, descartó convocar elecciones anticipadas tras no recibir “garantías” por parte del Estado español de que los comicios se celebraran “con normalidad”. Con esto se mantiene abierta la declaración unilateral de independencia, que podría votarse este mismo viernes en el Parlamento.

“Corresponde al Parlament decidir qué se tiene que hacer para evitar los efectos del 155”, ha afirmado Puigdemont. En su declaración, el jefe de gobierno catalán culpó al Estado español por no proporcionar “garantías” de que los comicios se pudieran celebrar en condiciones de normalidad: en primer lugar, por la aplicación del 155, que el Gobierno aplicaría aunque convocara elecciones. Y también porque, ha dicho, no ha obtenido el “compromiso” del Gobierno de “parar la represión”, en referencia al encarcelamiento de los líderes de Òmnium y la ANC y del despliegue policial en Cataluña.

“El 155 es una aplicación fuera de la ley que busca erradicar no solo al independentismo sino a toda la tradición del catalanismo. No acepto estas medidas”, explicó Puigdemont. “Nadie podrá decir que no he estado dispuesto a realizar sacrificios, pero una vez más comprobamos que la responsabilidad solo se nos exigen a una de las partes”, recalcó.

“Mi deber como presidente es agotar todas las vías para una solución dialogada y pactada”, recalcó finalmente Puigdemont.

El Ciudadano