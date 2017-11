“No nos pongan a prueba”: Trump sigue confrontándose abiertamente con Corea del Norte

Este miércoles el presidente estadounidense, Donald Trump, ha pronunciado un discurso ante parlamentarios de Corea del Sur sobre las amenazas del Norte y la posible resolución de la crisis, antes de partir hacia China.

El mandatario estadounidense emitió una dura advertencia a Corea del Norte durante el discurso.

“Hoy espero no hablar solo de nuestros países, sino de todas las naciones civilizadas, cuando le digo al Norte: no nos subestimen y no nos pongan a prueba”, cita la cadena CBS News a Trump.

“No permitiremos que las ciudades estadounidenses se vean amenazadas por la destrucción”, señaló Trump. “No nos intimidarán. Y no permitiremos que las peores atrocidades en la historia se repitan aquí, en esta tierra por la que luchamos y morimos para proteger”.

“Cualquiera que dude de la fuerza o determinación de EE.UU. debe mirar a nuestro pasado… y dejará de dudar”, añadió.

El presidente calificó al Gobierno comunista de Pionyang de “amenaza de un régimen deshonesto” que amenaza con la “devastación nuclear”.

Asimismo, el líder estadounidense ha declarado que “”todas las naciones responsables, incluidas Rusia y China, deben unir sus fuerzas para aislar al régimen brutal de Corea del Norte y negarle cualquier tipo de apoyo, suministro o aceptación”.

“Paz mediante la fuerza”

A pesar de haber suavizado en algunos aspectos su retórica sobre Corea del Norte en los últimos días, el presidente estadounidense ha declarado que “se ha acabado la hora de las excusas”, refiriéndose a las medidas definitivas necesarias para solucionar la crisis. “Ha llegado la hora de la fuerza”, afirmó.

“Quiero paz a través de la fuerza”, agregó Trump, señalando que EE.UU. trabajará con Corea del Sur mejor que cualquier otra nación. El líder estadounidense añadió que está seguro de que Seúl será un “aliado fiel” de EE.UU. para un plazo “muy largo” en el futuro.

El presidente de EE.UU. también ha destacado que el líder norcoreano, Kim Jong-un, busca conflictos para distraer la atención del “fracaso” dentro de su país. Trump calificó de “retorcidas” las pésimas condiciones en Corea del Norte, donde, de acuerdo con el mandatario, la hambruna es acuciante.

Con información de RT en español