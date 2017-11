Nuevo tiroteo en EE.UU. deja varios muertos en iglesia de Texas

Varias personas murieron este domingo en un iglesia de Texas, EE.UU., como resultado de un nuevo tiroteo iniciado por una persona aún no identificada, informaron las autoridades locales.

El suceso se registró en una iglesia ubicada Sutherland Springs, a 45 kilómetros al sureste de San Antonio, Texas, en donde, tras los hechos, se registra hay una fuerte presencia policial, según el reporte de Fox News.

Asimismo, aún se desconoce con certeza el número de abatidos, aunque testigos afirman que hay “varios” cuerpos sin vida en la iglesia, que a la hora del suceso se hallaba oficiando una misa.

El autor del tiroteo, en tanto, fue abatido.

El canal no específico las causas de las muerte del autor del tiroteo ni dio cifras exactas de víctimas en el templo First Baptist Church. Solamente un detective de la policía que habló con Fox News indicó que ya no hay una “amenaza activa” en el templo.

Noticia en desarrollo