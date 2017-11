Por la crisis catalana, señalan que España es un país “autoritario y antidemocrático”

Las críticas contra la gestión que hace el Gobierno de España de la crisis catalana se acumulan y llegan desde diversos frentes.

Al estupor internacional que causaron las imágenes de la represión policial durante la celebración del referéndum del 1 de octubre, y a la dureza con la que el Gobierno de Rajoy aplicó el artículo 155 de la Constitución española, se suma ahora la consternación por el encarcelamiento de ocho exmiembros del cesado Gobierno catalán.

Así, el conjunto de medidas tomadas por el Estado español, tanto desde el Ejecutivo como desde la Audiencia Nacional, ha promovido en el extranjero un serio cuestionamiento acerca de la salud de la democracia española.

Muestra de ello es este tuit de un programa de la radiotelevisión pública británica BBC, que pregunta a sus usuarios si están de acuerdo en que “España se está comportando como un estado fascista”, tras aludir a la prisión incondicional de los 8 exconsejeros catalanes.

Our next question comes as eight leaders are jailed amid the ongoing Catalan crisis #bbcqt pic.twitter.com/ewmZyZyxGi

— BBC Question Time (@bbcquestiontime) November 2, 2017