Independencia de Cataluña: Puigdemont podría ir preso

El ministro de Exteriores de España, Alfonso Dastis, no ha descartado que la actual crisis en Cataluña se resuelva otorgando a esa región una mayor autonomía.

“Descarto la independencia, pero no necesariamente más autonomía, incluso si ahora es una de las regiones con mayores poderes y competencias no solo en España, sino en todo el mundo”, dijo Dastis en entrevista a Associated Press.

Además indicó que el destituido presidente de la Generalidad (Gobernación) catalana, Carles Puigdemont, “teóricamente” podría postularse para las elecciones regionales convocadas por el Gobierno central español para el próximo 21 de diciembre, pero siempre y cuando no haya sido encarcelado para ese momento.

Puigdemont podría enfrentar cargos criminales en su contra por el papel que tuvo en el movimiento independentista que llevó al Parlamento catalán a proclamar a Cataluña como una república independiente.

Dastis instó a los partidos proindependentistas a “pensar dos veces” antes de boicotear las elecciones, porque “se llevarán a cabo de acuerdo con las leyes”. Por lo tanto, “los resultados tendrán que respetarse”.

Luego de que se declarara la independencia de Cataluña, el presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy, anunció que el Parlamento regional quedaba disuelto y que el presidente catalán, y todo su Gabinete, habían sido destituidos.

Este sábado, Rajoy ha delegado en la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, las funciones correspondientes al presidente y al vicepresidente de la Generalidad de Cataluña.

