¿Quién es el sospechoso del atentado de Nueva York?

Este martes 31 de octubre una camioneta invadió un concurrido carril para bicicletas en pleno Manhattan, situado cerca del World Trade Center, dejando al menos ocho muertos y al menos 12 heridos.

Oficiales vinculados con la investigación del atropello revelaron en condición de anonimato la identidad del atacante: Sayfullo Saipov, de origen uzbeco y 29 años de edad.

El supuesto agresor llegó a EE.UU. en 2010 de manera legal, recoge la agencia AP. Se cree que en un principio vivió en el estado de Ohio. Una conocida suya, Dilnoza Abdusamatova, comentó al ‘Cincinnati Enquirer’ que Saipov vivió dos semanas con su familia en el municipio de Symmes, situado en los suburbios de la ciudad de Cincinnati. Según Abdusamatova, no hacía otra cosa que dedicarse a trabajar.

La citada mujer señaló que el padre de Saipov pidió a Rustam Iskhakov, su propio progenitor, que le dejara vivir con ellos mientras esperaba la tarjeta verde.

