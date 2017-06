Senado de EEUU abre primera investigación contra Clinton por cargos de corrupción

El Comité Judicial del Senado de Estados Unidos abrió un proceso indagatorio formal para establecer por qué la ex candidata presidencial demócrata, Hillary Clinton, obligó a la primera ministro bangladesí, Sheikh Hasina, a detener las medidas que estaban siendo adoptadas por el país asiático contra un donante de su fundación.

El senador republicano que dirige la iniciativa, Chuck Grassley, envió una carta al secretario de Estado de Trump, Rex Tillerson, para aclarar si la materia debe ser abordada por el fiscal general de EEUU.

En la misiva, el congresista recordó que “la ley federal exige que los funcionarios del Ejecutivo estén impedidos de intervenir en materias que tengan efectos directos o predecibles sobre el interés financiero propio de dichos empleados o de las personas u organizaciones que estén asociadas con ellos”, y que “las acciones de (la entonces) secretaria Clinton generan sospechas razonables de que esas normas fueron vulneradas”.

La acusación que enfrenta la ex contrincante de Trump, quien ya prometió “encarcelarla” durante su campaña, apunta a que en marzo de 2011, desde el gobierno de Obama, Clinton efectuó un llamado telefónico a la máxima líder de Bangladesh a fin de proteger al director del Banco Grameen, Muhammad Yunus, cuando estaba siendo investigado por corrupció.

La institución financiera de Yunus ha donado un total de 350 mil dólares a la Clinton Global Initiative, según datos publicados en el sitio web de la Fundación Clinton. Por su parte, Grameen Research ha inyectado a la entidad cifras cercanas a los 100 mil dólares.

Según People’s Pundit Daily, el senador Grassley pidió copias no censuradas de correos electrónicos que confirmarían el operar de Clinton y ha mostrado interés en indagar supuestas presiones de la ex autoridad contra Sajeeb Wazed, hijo de Hasina, quien tiene residencia permanente en EEUU y habría sido amenazado con auditorías del servicio recaudador de impuestos, el IRS, si es que no cedía a las presiones sobre Yunus.

Grassley destacó intentos previos en la administración de Obama para avanzar en un caso de corrupción contra Clinton, pero indicó que las solicitudes formuladas a la ex fiscal general Loretta Lynch fueron desestimadas sin explicación.

