‘The New York Times’ compara a Trump con Hitler y desata la polémica

Aunque el columnista Charles M. Blow, del diario ‘The New York Times’, afirma en el titular de su artículo que el presidente de EE.UU., Donald Trump, “no es Hitler”, en el texto en realidad lo compara con “el Hitler mentiroso” y no con “el Hitler asesino”.

“Trump no es Hitler, pero la forma en que ha manipulado al pueblo estadounidense con mentiras escandalosas, acumulando una encima de la otra, tiene una extraña resonancia histórica”, indica el autor y agrega que nadie puede notar “cuán similar” es la estrategia “de mentiras” del inquilino de la Casa Blanca con la del dictador alemán.

Esta comparación de ambos líderes, aunque solo en plan de las mentiras, se ha convertido en uno de los ‘hashtags’ principales en Twitter y ha causado una ola de memes. “Trump no es Hitler todavía. ¿Deberíamos darle más tiempo?”, se pregunta un internauta, acompañando su tuit con un GIF animado que muestra a Trump convirtiéndose en Hitler.

#ThursdayThoughts

Trump Isn't Hitler just yet.

Should we give him some more time? pic.twitter.com/l3fVhgaVPr

— Rick K. Reut (@RickReut) October 19, 2017