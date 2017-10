Trump advierte a Corea del Norte: “Estamos preparados para cualquier cosa”

El presidente estadounidense Donald Trump afirmó este domingo en una entrevista concedida al programa ‘Sunday Morning Futures’ de Fox News, que EE.UU. está totalmente preparado para enfrentar a las amenazas de Pionyang en torno a la escalada de tensión entre el gigante norteamericano y Corea del Norte.

Asimismo, el mandatario estadounidense destacó la importancia del papel de China en la actual crisis en torno a la península y afirmó que el presidente Xi Jinping tiene “el poder de hacer algo muy significativo con respecto a Corea del Norte”.

“Nos han estado ayudando. Están cerrando sus sistemas bancarios a Corea del Norte. Han reducido el precio del petróleo”, elogió Trump las medidas tomadas por parte de Pekín y agregó que él y Xi Jinping tienen una “relación excepcional”.

Sin embargo, el presidente sostuvo que aunque China está ayudando a mantener a raya las agresiones de Corea del Norte, Estados Unidos tiene sus propios preparativos en marcha.

“Te quedarías impactada de ver cuán totalmente preparados estamos si tenemos que estarlo”, comentó el presidente a la presentadora del programa matutino. “¿Sería bueno no hacer eso? La respuesta es sí. ¿Eso sucederá? Quién sabe, quién sabe”.

¿Ayudan en algo estas declaraciones de Trump? ¿O solo ayudan a incrementar el temor en una parte de la población mundial?

.@POTUS on North Korea: "You would be shocked to see how totally prepared we are if we need to be." #SundayFutures @MariaBartiromo pic.twitter.com/EyNjziANKx

— Fox News (@FoxNews) October 22, 2017