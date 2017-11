Una impresionante lluvia de estrellas podrá verse a simple vista este fin de semana

La lluvia anual de estrellas Leónidas, que suele producirse a mediados de noviembre, llegará a su apogeo entre las últimas horas del 17 de noviembre y las horas previas del amanecer del 18 de noviembre.

De acuerdo con el portal Space.com, esta lluvia de meteoros es famosa por producir las tormentas de meteoritos más intensas de la historia, aunque este año se espera que su intensidad sea modesta: entre 10 y 20 meteoros por hora.

A diferencia del año anterior, las condiciones para observar las Leónidas serán perfectas, debido a que la Luna estará en su nueva fase y su luz no impedirá la observación del fenómeno. Esta lluvia de estrellas parece originarse en la constelación de Leo, pero no se recomienda mirarla directamente para no perderse los meteoros con las colas más largas.

Los habitantes del hemisferio norte podrán ver mejor el espectáculo celeste, pero el fenómeno será observado también por los del hemisferio sur. La Leónidas se podrán ver a simple vista, sin la necesidad de ningún equipo especial. Para una mejor observación se recomienda alejarse de las luces urbanas.

Con información de RT en español