El próximo año, Morrissey se presentaría en Argentina, en el marco de la gira promocional de su último disco, “Low In High School”.

Sin embargo, en las últimas horas la presentación del artista británico quedó en nada. ¿La razón? La productora del show, DG Entertainment Argentina, rechazó las recientes declaraciones de Morrissey en relación a los casos de abuso reportados en contra del actor Kevin Spacey.

En entrevista con el medio alemán Der Spiegel, el ex The Smiths calificó las denuncias contra el protagonista de House of Cards como “ridículas”. A esto añadió que “cuando estás en la habitación de alguien, tienes que estar atento de lo que eso puede conllevar. Por eso no me suena muy creíble. Me parece que Spacey ha sido innecesariamente atacado”.

Sus palabras tuvieron repercusiones en Sudamérica. El CEO de DG Argentina, Daniel Grinbank, confirmó que el espectáculo queda descartado. “No nos interesa producir este tipo de artistas con estos valores”, escribió en su cuenta de Twitter.