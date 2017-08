Artesanos del barrio Yungay en picada contra Municipio de Santiago por uso de la Plaza Brasil

A continuación, reproducimos la carta abierta emitida por la agrupación cultural de artesanos ACA de Yungay, en la que expresan sus descargos y acusan una voltereta de la Municipalidad en relación a un permiso para realizar una feria en Plaza Brasil:

«Estimadas/dos, nuestra agrupación cultural de artesanos ACA de Yungay, se dirige a ustedes con el objeto de hacer pública la situación e impasse en que nos ha puesto la Municipalidad de Santiago.

Como artesanos patrimonio de la Unesco, exigimos lo siguiente:

Derecho a trabajar ocupando los espacios públicos como una ventana expositora y difusora de nuestra cultura, en un barrio multicultural y turístico como es nuestro barrio Yungay.

Nos parece, de una liviandad que todas las reuniones previas y con disposición de conversar y explicar esta FERIA CULTURAL no hayan servido para NADA, todo se torna contradictorio, cuando el SR Marco Hurtado, plantea en una reunión que es de todo su gusto nuestra feria, porque pudo observar en la plaza Yungay. Es impresentable, que inicialmente todos de acuerdo, nosotros con permiso, para desdecirse y anular 3 días antes dicho permiso, cuando hemos invertido tiempo produciendo nuestro arte focalizado en el segmento humano que aquí transita.

Nos parece poco serio que hoy re-argumenten después que nos autorizaron por el decreto de exclusión, por este motivo pedimos permiso e insistimos en agosto, cuando nos explicaron lo de este documento el primer semestre del año en curso.

Nos causa extrañeza que en el casco histórico autoricen 15 días una feria comercial y que censuren nuestra cultura y a nosotros que es la Feria A.C.A de Yungay, para decirnos hoy 17 (ayer) que dicha feria vulneró lo establecido y que los organizadores deberán asumir las medidas y las facultades que la ley establece.

Cuando hay intermediarios y no se habla con los protagonistas de la situación, se producen este descalabro de desinformación, como ocurre con la feria de 21 de mayo y con nosotros, y está demostrado con los hechos.

Esta censura de no ocupar la plaza de NUESTRO BARRIO nos parece contradictorio cuando vecinos, amigos extranjeros que están por un tiempo, los amigos de los locales comerciales, nos preguntan por la feria y que se argumente por parte de ustedes que los vecinos dijeron que no quieren feria y que habían comentado su desacuerdo…preguntamos ¿Cómo los vecinos se enteran que se pondrá una feria, antes que nosotros.

Sentimos que es una falta de información y de respeto que digan que las ferias son focos de “disturbios”, le informamos que hoy la feria Brasil es foco de drogas, hacen el amor en el pasto, dejan sucio con botellas con copetes, asaltan, y se han tomado la plaza estas personas y lo vemos a diario y sobre todo el fin de semana PORQUE VIVIMOS AQUÍ. Y preguntamos ¿Este tipo de información no llega a ustedes?…

Nos gustaría saber quiénes y cómo se forma el comité de seguridad nunca ha existido ninguna información en relación a propuestas de personas, ahora si las personas son del comité de seguridad de un edificio de departamentos o de un loft, y si por POR LEY su cargo termina en las puertas del lugar donde vive y se amplía hacia los espacios públicos.

Nos parece que hay mentirilla por el capricho personal de estas personas, no pueden tomar el nombre de los vecinos, por otro lado no existe ninguna posibilidad de “choque” y que no quieran nada con nosotros, pues disfrutamos en conjunto con la mayoría de los vecinos que van con sus niños se sientan en el pasto y recibimos muchas felicitaciones por NUESTRA FERIA, esta información tampoco llega a ustedes y es de Perogrullo el argumento que nos dan, que ustedes nos quieren acercar a ellos para que nos conozcan, nos conocemos, si uno de los personajes ha recorrido la feria y a él no le gustan las ferias…lo otro es que en estos argumentos nos preocupa que nos digan…”porque a la larga solo van a conseguir que no quieran nada con ustedes”…

¿Quiénes son estos vecinos con tanta capacidad de decisión y poder?, ¿qué porcentaje de los vecinos son los que trabajan con esta gente? Encontramos por decir lo menos básica la argumentación y eso responde a la sesgada mirada que tienen de los artesanos, este tipo de personajes…todos marihuaneros, casi delincuentes e ignorantes, ..totalmente equivocados.

Hoy las ferias artesanales se nutren de PROFESIONALES DE LA ARTESANÍA, porque han de saber que la artesanía no es un capricho, es un arte que es un modo de expresar sentimientos personales, hacia nuestra cultura, expresar realidades, costumbres , es un MODO DE VIDA, más aún de una eficiente autosuficiencia, donde nosotros nos hacemos cargo de toda nuestra vida y no molestamos a nadie y la paradoja es que con esta situación nos privan primero el derecho al trabajo, trabajo digno que realizamos, censuran de paso a la cultura su difusión y todo lo que conlleva esta maravillosa palabra que muchos no alcanzan a entender.

Ustedes como Municipalidad han sido parciales, el único testimonio válido y verdadero es de estos máximos 4 vecinos donde algunos viven alrededor de la plaza, el testimonio nuestro que es el desarrollo de nuestro trabajo cultural, no tiene ninguna valides para ustedes y los argumentos no resisten más análisis.

Como no somos ni ignorantes, no nos gusta que nos falten el respeto, tampoco que jueguen con nuestros tiempos, nuestros sentimientos, nuestras inversiones, nuestra verdad, es que decidimos como asamblea instalarnos en Plaza Brasil».

El Ciudadano