Casa Central PUC: rezan rosario para hacer “exorcismo” contra la diversidad sexual

La Casa Central de la Universidad Católica se ha consolidado como pasarela en la que desfilan personalidades públicas, eventos y conflictos de alta connotación pública. Mientras la semana pasada el presidente electo de la Sofofa, Bernardo Larraín Matte, reclutaba al ex ministro de Sebastián Piñera, Rodrigo Álvarez para la cúpula de la organización empresarial, la Rectoría de la PUC se enfrentaba a organizaciones pro diversidad sexual al no permitirles realizar una feria. Esta semana se escribió un nuevo capítulo.

El conflicto escaló en visibilidad y tensión. La Feuc respondió con una manifestación de rechazo a la no realización de la “Feria de iniciativas de género y diversidad sexual”. Un grupo de apoyo de rectoría plantó un cartel que rezaba: “Feuc, pensar distinto no es una fobia”. Al respecto, El Demócrata citó una fuente anónima que argumentó: “fuimos un grupo que no estábamos de acuerdo con esta feria y concordamos plenamente con la decisión de las autoridades de la universidad de suspenderla”, afirma el medio.

A la besatón realizada el día miércoles de esta semana como respuesta a las autoridades, éstas realizaron una última “acción directa”: rezaron el rosario agrupados en un círculo, haciendo uso del espacio público. ¿El objetivo? un “exorcismo”, afirmó la presidenta de la Feuc a través de su cuenta de twitter.

“Después de la besatón por el amor libre, estudiantes y profesores de derecho rezan el rosario en el patio para santificarlo. Exorcismo en la UC”, escribió la dirigenta.

El Ciudadano