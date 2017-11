La Coordinadora Nacional de Estudiantes Secundarios -Cones- dio inicio a una campaña de cara a las elecciones de segunda vuelta de este 17 de diciembre, llamando a votar contra el candidato de Chile Vamos, Sebastián Piñera. El hito inaugural consistió en un pasacalles donde se entregaron volantes llamando a defender los avances en educación conseguidos por los estudiantes.

Al respecto, la vocera de la CONES, Francisca Flores, manifestó que “como estudiantes secundarios hemos visto cómo se ha fortalecido la educación pública estos últimos años, por lo que no estamos dispuestos a dar ni un paso atrás en lo avanzado. Es por ello que como coordinadora de estudiantes secundarios no vamos a quedar ajenos a la segunda vuelta presidencial; sobretodo cuando el candidato de Chile Vamos ha insistido en que la educación es un bien de consumo y no un derecho social”.

Asimismo, la dirigente recalcó que “no permitiremos que se echen atrás las reformas educacionales”, por lo que realizó un llamado a todos los jóvenes a “votar contra Piñera en esta segunda vuelta, para así evitar retrocesos en educación y seguir avanzando en derechos sociales, sobretodo en gratuidad, en la educación escolar y la profundización de la desmucipalizacion, donde esperamos que en el corto plazo se termine el traspaso de los liceos al Estado y construyamos un sistema educativo al servicio de las necesidades de nuestro país”.

Finalmente, y a raíz de los dichos del ex presidente sobre un posible aumento de la cobertura en la gratuidad, Francisca Flores señaló que “no hay que caer en la trampa de Sebastián Piñera. Su gobierno fue el principal opositor a la gratuidad y su actuar en estos 4 años ha sido contra la desmunicipalización y las demás reformas”.

Cabe señalar que la CONES seguirá realizando distintos hitos a nivel nacional para incentivar el voto para segunda vuelta, con miras a impedir un posible triunfo de Sebastián Piñera.