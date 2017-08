Denuncian que Aes Gener oculta información que compromete viabilidad ambiental de Alto Maipo

La Red Metropolitana No Alto Maipo denunció que Aes Gener ha intentado evitar que la Superintendencia de Medio Ambiente SMA acceda a informes que alertan que la vida de los trabajadores, los glaciares y el ecosistema está en grave peligro por la irresponsabilidad de la empresa. Por ello, la Red volvió a solicitar que la renunciada empresa contratista, Constructora Nuevo Maipo CNM, comparezca ante la autoridad.

La organización dispuso de más antecedentes para exigir la necesidad de citar a declarar en el sumario ambiental a la empresa a cargo de la construcción del túnel, toda vez que estos demuestran que Aes Gener había sido prevenida por expertos de que el tipo de roca y las cantidades de agua liberadas en las faenas, hacían inviable continuar en ellas, y que de hacerlo, se pondría en riesgo la vida de los trabajadores y lo establecido en la Resolución de Calificación Ambiental RCA. No obstante, la empresa norteamericana había decidido continuar con los trabajos, lo que motivó la renuncia de la empresa contratista, por un lado, y por otro lado, las amenazas de riesgo se hicieron efectivas, ya que en julio de este año, un trabajador, Patricio Urrutia Ubilla murió en la faena de uno de los túneles.

“La actitud de Aes Gener da cuenta de un completo desdén para con la seguridad de sus trabajadores, pero también con la institucionalidad ambiental y el cumplimiento de las condiciones mínimas para llevar a cabo un proyecto que desde sus inicios ha sido denunciado como inviable por las comunidades que conocen el territorio”, señaló la Red en un comunicado público.

El escrito agrega que “cuando la semana pasada se ingresó una solicitud para que compareciera la empresa contratista en el procedimiento de fiscalización ambiental, Aes Gener señaló que no procedía ya que no era de su incumbencia las disputas con una empresa contratista”. Sin embargo, la Red ciudadana pudo acceder a documentos -estudios técnicos elaborados por consultoras internacionales especializadas-, presentados por la constructora, que demuestran que no se está cumpliendo con los compromisos de aprobación ambiental del proyecto, de que faltan estudios, de que se requiere de una nueva evaluación y se habla expresamente de una actitud engañosa de la empresa.

Por ello, en vista de estos nuevos antecedentes, se reforzó la solicitud de comparecencia, “a la espera de que esta vez sí se cite a declarar a quienes han estado trabajando en la alta cordillera y se tome conciencia de la inviabilidad del proyecto energético, y como consecuencia de esto se anule el permiso ambiental de Alto Maipo”, concluye el comunicado de la La Red Metropolitana No Alto Maipo.

Para mas información, revisar la última presentación a SMA.