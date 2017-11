Diputada Cariola junto a organizaciones sociales llaman al Minsal a no trasladar pacientes con VIH a consultorios

Esta mañana la diputada Karol Cariola, presidenta de la Comisión de Salud de la Cámara, junto a representantes de organizaciones sociales, llamaron al Ministerio de Salud a hacer público el Plan Nacional de VIH que se estaría desarrollando y del que hasta ahora no existen detalles.

Al mismo tiempo, señalaron su rechazo frente a la medida del Minsal de trasladar las atenciones de pacientes con VIH a centros de atención primaria y consultorios del país, con el fin de alivianar la concentración de usuarios de los hospitales.

Al respecto, la diputada Cariola sostuvo que las organizaciones “han hecho una denuncia importante y la semana pasada oficiamos al Minsal para construir el Plan Nacional de VIH, que es una necesidad entregar los recursos que hoy no existen, cosa que es urgente por los datos que existen hoy en día al respecto”.

“La campaña de prevención duró dos meses, muy precaria y que no dio cuenta de la necesidad ni de la preocupación del Ministerio y de cuyo plan no tenemos conocimiento. Desde el Minsal no hemos obtenido respuesta”, explica la diputada PC, quien agregó que “queremos volver a emplazar al ministerio respecto de los datos sobre lo que ocurre en este tema, que dé a conocer el Plan Nacional sobre VIH y que aparezcan políticas de prevención concretas como facilitar la toma de muestras, ya que hay una alta tasa de personas no diagnosticadas”.

Mientras tanto, el activista Víctor Hugo Robles -el “Che de los Gays”- sostuvo que “en este parlamento se han realizado sesiones especiales donde se dio la primera luz de una atención integral, que tiene relación al modo de atención de las personas con VIH en los centros de salud propios”.

“Erróneamente el Minsal busca trasladar la atención de los pacientes con VIH a los centros primarios de salud, que no tienen especialistas para la atención de personas. Cosa que abre las puertas a la discriminación de los pacientes”, recalcó Robles.

A su turno, Marcela Silva, de Mujeres Viviendo con VIH, expresa que “las mujeres siguen siendo encasilladas como promiscuas o trabajadoras sexuales. Llevan años con el VIH y llevarlas al consultorio es matarlas”. Junto con eso agrega: “una persona que vive con VIH necesita atención especializada y en los consultorios la gente no está preparada”

