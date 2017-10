Masiva marcha contra proyecto Alto Maipo en Santiago

Este domingo se realizó en Santiago una nueva y masiva marcha en contra del proyecto Alto Maipo, convocada por más de 20 organizaciones en favor del medio ambiente y la recuperación del agua, con el objetivo de mostrar el descontento que existe por el “apoyo cerrado que brinda el Gobierno a este proyecto”.

Marcela Mella, presidenta de la Coordinadora Ciudadana No Alto Maipo, dijo a radio Bío Bío que exigirán que la ley se cumpla, ya que el proyecto no estaría cumpliendo con sus permisos ambientales.

“Alto Maipo ya no está cumpliendo con los permisos ambientales con los que cuenta, así que nosotros vamos a exigir que la ley se cumpla. Además, la ley de medio ambiente en Chile tiene un grave problema que hemos descubierto recién ahora, y es que no contempla el cierre de un proyecto por problemas económicos, por lo tanto, la autoridad ambiental no tiene ninguna herramienta para pedir un plan de cierre ni menos para exigir una restitución ambiental por el daño causado, así que una vez más, esa acción la tendremos que llevar a cabo la ciudadanía organizada, para crear jurisprudencia, ya que la ley no lo contempla”, declaró la dirigente a la emisora.

En la víspera, las organizaciones declararon que el proyecto Alto Maipo podría secar “más de 100 mil hectáreas y cauces naturales del río Maipo”, advirtiendo de paso sobre el creciente riesgo que representa su implementación para el suministro de agua potable de la Región Metropolitana.

Asimismo, reiteraron el factor del desfinanciamiento del proyecto, luego que la compañía Aes Gener comunicara un default técnico hace un par de meses, y recordaron los múltiples procesos judiciales que actualmente enfrenta Alto Maipo por el incumplimiento de la Resolución de Calificación Ambiental (RCA).

En ese sentido, desde la organización Agua y Soberanía exigieron la reparación ambiental “de todas las zonas intervenidas por el proyecto, la reconversión laboral mediante una línea de producción que no presente rasgos extractivistas, una restructuración de los servicios públicos de evaluación ambiental, y que se declare sobre otorgada la cuenca del río Maipo, para que se prohíban nuevas intervenciones”.

Fotos: Twitter