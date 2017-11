Sindicato de trabajadores de ENAP rechaza venta de Compañía de Hidrógeno Bío-Bío

Su total rechazo a la intención de la administración de ENAP -aprobada por el directorio en sesión de septiembre- de explorar la venta de CHBB (Compañía de Hidrógeno Bio Bío) a la empresa de gases industriales Linde, en relación a su propiedad, mantención y operación, expresó el Sindicato de Trabajadores de ENAP Refinería Bio Bío.

El presidente de la organización, Iván Montes Correa, explicó que la información oficial acerca de esta operación recién la tuvieron el 18 de octubre durante una reunión con el gerente de la Línea de Negocios, Marc Llambías, y el gerente de ENAP Refinería Bio Bío, Patricio Estay, y otros ejecutivos, realizada en la gerencia local.

En esa oportunidad, también se les informó que la actual planta de CHT (Compañía de Hidrógeno de Talcahuano) operada y mantenida por personal de ERBB, será cerrada en un par de años más y en su reemplazo se construirá una nueva planta de Hidrógeno. Ambos plantas serán de propiedad Linde, operadas y mantenidas por esa compañía.

Para la directiva sindical, se está claramente frente a un proceso de privatización de una parte de Refinería Bío Bío, que si bien según el gerente de Línea, alcanzaría sólo al 10% de la operación de la misma, para los trabajadores esta operación significa abrir la puerta a otras privatizaciones.

“No compartimos la intención de la gerencia de ENAP de traspasar a una empresa privada una planta que es vital dentro de nuestra operación, no entendemos cuál es el apuro por concretar este negocio ahora, y no sabemos qué gana ENAP con esto. Hay muchos aspectos que no están claros y que nos preocupan y no estamos disponibles para apoyar ninguna iniciativa que signifique entregar la propiedad de parte de nuestras instalaciones”, recalcó Iván Montes.

Con el fin de tener mayores antecedentes sobre esta situación y conocer los fundamentos de la administración para impulsar este negocio, la directiva del Sindicato de Trabajadores, junto al presidente de la Federación de Trabajadores del Petróleo, Nolberto Díaz, se reunieron el 25 de octubre con el gerente general de ENAP, Marcelo Tokman, el gerente de Línea, Marc Llambías, el gerente de Finanzas, Ariel Azar, el gerente de Gas y Energía y Nuevos Negocios, Alfredo del Carril y el gerente de Recursos Humanos, Javier Fuenzalida, oportunidad en que las dudas no fueron disipadas.

Al finalizar el encuentro, se produjo un desafortunado incidente, en donde el Gerente de Gas y Energía y Nuevos Negocios, Alfredo del Carril, agredió verbal y físicamente al presidente de la Fenatrapech Nolberto Díaz. El incidente fue reportado por los dirigentes sindicales al sistema interno de la empresa, porque “nos pareció grave y queremos que se investigue y se determinen sanciones acordes a la falta con la misma celeridad como ha ocurrido cuando algún trabajador ha sido denunciado”, precisó Montes.

Junto con ello, se rechazó la actitud de la administración que encabeza Marcelo Tokman, que hizo llegar una carta a todos los trabajadores de la empresa, en parte de la cual responsabiliza al dirigente Díaz de la agresión denunciada.

“Nos parece que eso es una cortina de humo para ocultar el motivo central de este conflicto que es la intención de traspasar la planta de Hidrógeno de la refinería a un privado, sin que hasta ahora tengamos claro cuáles son las razones que lo justifican, por eso nuestro total rechazo”.

El presidente del Sindicato dijo que los trabajadores están en alerta frente a esta situación y aseguró que defenderán a ENAP de cualquier intento privatizador.

