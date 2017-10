Sindicato de TVN llama a aprobar inyección de recursos para evitar cierre o venta del canal

A través de su cuenta de Twitter, el Sindicato Prensa TVN realizó un llamado a aprobar la capitalización de la estación pública, iniciativa que contempla una inyección de recursos por US$ 47 millones y que será votada esta semana en el Senado.

“Nuestra televisión pública enfrenta su hora más difícil y necesita el apoyo de todos para salir adelante. Chile no sería igual sin TVN”, expresaron desde el sindicato.

En este sentido, destacaron que por ley el canal es autónomo, no responde a los intereses del gobierno de turno y que los sueldos de los trabajadores de TVN no los paga el Estado, entre otros puntos. Además, argumentaron que desde el año 1992 que el Estado no capitaliza TVN.

“Para recuperar su rol de canal relevante dentro de la sociedad, es vital la aprobación del proyecto de capitalización que se discute en el Congreso”, manifestó la agrupación de trabajadores.

El sindicato resaltó que la inyección de recursos “será utilizada para modernizar el canal y financiar nueva programación” y que “si este martes el proyecto se rechaza en el Senado, TVN se quedará sin recursos para seguir operando (…) en este escenario, TVN será cerrado o vendido a privados”.

