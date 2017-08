Alberto Mayol y aspiración por el distrito 10: “No he evaluado nada desde el punto de vista de la conveniencia”

Ha sido el centro de atención desde que anunció, tras perder en la primaria presidencial frente a Beatriz Sánchez, su decisión de postular a la Cámara de Diputados en el distrito 10 por la lista del Frente Amplio, hecho que ha desencadenado una serie de reacciones y dichos de diferentes sectores del novel conglomerado de izquierda.

La confirmación de su candidatura por Santiago, Ñuñoa, Providencia, Macul, San Joaquín y La Granja aún no se encuentra sellada, aunque la tensión de la semana, al parecer, se halla en proceso de relajación a la espera de las definiciones de la mesa electoral del Frente Amplio respecto de este asunto.

Mayol sostiene, en conversación con El Ciudadano, que durante este proceso de negociación “yo no he pedido preferencias, porque me parece lógico el tratamiento normal para todos los candidatos”.

“Si es por tiempo, tiempo queda, no mucho, pero queda. Ahora, si es por este clima, debiera haberse resuelto hace 24 horas, evidentemente no tiene sentido extenderlo”, recalca el ex precandidato presidencial a la hora de fijar plazos para la definición de su candidatura.

¿Se repiten las mismas prácticas de la vieja política en el Frente Amplio?

Creo que fue un error caer en esta discusión. Si uno pondera los hechos, no ameritaba las reacciones que se han dado en estos días. Tengo la impresión que ya están bajando los niveles de tensión y espero que los últimos niveles de violencia en las declaraciones, el último aliento de esa acción que se configura, que no sé las razones, pero que genera un despliegue de violencia sin ningún fundamento. Supongo que esto se calmará con el correr de los días.

Esta semana algunos dirigentes del Frente Amplio han señalado que esto se arregla desde lo colectivo y que tú vas en la línea contraria. ¿Cómo se baja la temperatura del conflicto?

Yo no sé si se entienda que se arregle colectivamente significa que un conjunto de cúpulas se reúnen; podríamos hacer un plebiscito también. ¿Queremos elementos colectivos? ¿No es colectivo los votos que en ese distrito obtuve en las primarias? No es colectivo, okey, entonces, ¿qué es lo colectivo? ¿Son las opiniones de las orgánicas? Hay partidos que están súper de acuerdo que yo vaya por el 10, incluso partidos que no me apoyaron en la primaria.

¿No ves ninguna otra posibilidad de postular en el distrito 10?

Es que ni siquiera lo evalúe con números este escenario. No he evaluado nada desde el punto de vista de la conveniencia, de los mecanismos. Simplemente, creo que tengo que ir en el 10, no solo porque vivo y trabajo allí, que es una razón súper importante, que de hecho es una razón que ha entregado Gabriel Boric para no moverse de Punta Arenas. Lo he explicado muchas veces y me llama la atención que no haya ninguna empatía con esto: estuve un semestre sin trabajar remuneradamente y no puedo seguir así, entonces tengo que hacer una campaña estando en mi trabajo y cumpliendo un horario. Si tengo que ir a un distrito que me quede lejos, esto se hace inviable. Ahora no entiendo por qué se pueden remover y transformar otros distritos pero el 10 no, cuál es el sentido sagrado de esto, por qué no puede ser un distrito normal. Yo no he pedido preferencias, porque me parece lógico el tratamiento normal para todos los candidatos, pero ahora se está inventando un mecanismo exclusivo en el cual si soy nominado por un partido –eventualmente- esta mesa electoral podría sacarme de este proceso. Eso no es un protocolo establecido.

¿Qué tanto daño hace esta crisis al Frente Amplio? ¿O es parte del proceso de aprendizaje?

Ambas cosas, naturalmente produce un daño y depende de la calidad de la respuesta que hemos tenido que ha sido inadecuado, y a ratos indecoroso, por lo que debemos tener la altura suficiente para responder adecuadamente al final de esta historia. Con una respuesta que dignifique a ambas partes.

¿Esto debiera solucionarse esta semana?

Si es por tiempo, tiempo queda, no mucho, pero queda. Ahora, si es por este clima, debiera haberse resuelto hace 24 horas, evidentemente no tiene sentido extenderlo.

¿Sientes que hay vacas sagradas en el Frente Amplio y que no estás siendo medido con la misma vara?

Yo en el Frente Amplio me siento muy cómodo, participé en el proceso de fundación, participé en los procesos de construcción de candidaturas, fui parte del proceso programático, fui precandidato, sería absurdo decir que me siento incómodo. Creo que en el Frente Amplio ha habido déficit en la capacidad de dar fundamentos para algunas decisiones. Eso se dio no sólo en este caso, tal como lo señalé durante la candidatura de primarias, eso hay que construirlo y mejorarlo. Respecto de las vacas sagradas, hay situaciones que complican a algunas personas y a algunos grupos; usar como herramientas a los partidos, como herramientas de diferenciación o de presión, no es la manera de hacer las cosas. Para el Frente Amplio y sus militantes los partidos han sido vistos siempre como un instrumento para entrar a la institucionalidad y no como el fundamento mismo de la acción política, tenemos que aprender a lidiar con eso.

José Robredo Hormazábal

@joserobredo