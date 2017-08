Bachelet firmó los proyectos de ley para “modificar” el sistema de pensiones

La presidenta Michelle Bachelet firmó este jueves tres proyectos de ley para “modificar” el sistema de pensiones impuesto por la dictadura cívico-militar en 1981, y señaló que con ellos se busca que el país pueda tener en un futuro cercano una estructura de seguridad social “más robusta y sustentable”.

En una ceremonia realizada en el Palacio de La Moneda, la mandataria afirmó que se trata de un proyecto de ley que crea el ahorro colectivo, otro que perfecciona la regulación del sistema de capitalización individual, además de una reforma constitucional que crea el Consejo de Ahorro Colectivo.

La mandataria explicó que esta reforma busca mejorar las pensiones de hoy y las del futuro, “ya que no se puede abordar esta tarea dejando fuera a los actuales pensionados, ya que serán ellos los primeros beneficiados”.

“Esta propuesta puede parecer excesiva para algunos y poco audaz para otros, pero como jefa de Estado tengo una responsabilidad ante millones de compatriotas. No es posible hacer promesas falaces ni cometer imprudencias con fondos que pertenecen a todos los chilenos”, sostuvo Bachelet, quien se dio tiempo para criticar a quienes creen que sólo con el sacrificio individual de las personas se podrá mejorar las pensiones y que las políticas públicas solo deben preocuparse de las pensiones más bajas y no del resto de los chilenos.

“La realidad se ha encargado de demostrar que lo que algunos prometieron hace casi 40 años no era cierto para millones de chilenos. No es cierto ni justo, porque las pensiones siguen siendo bajas e insuficientes. Lo que había detrás de esa promesa es decirle a la gente: arréglenselas solos. Entonces, volver a prometer lo mismo que no ha resultado sería claramente un retroceso”, expresó la presidenta.

En el último tiempo, cientos de miles de personas han marchado por las calles de las principales ciudades de Chile, demandando el fin del Sistema Privado de Pensiones (AFP), un método basado en la capitalización individual de un fondo de jubilación y que fue impuesto en 1981 por la dictadura de Augusto Pinochet. Actualmente, el 90,75 % de los jubilados por el sistema recibe pensiones inferiores a 154.304 pesos mensuales (unos 233 dólares), casi la mitad del sueldo mínimo establecido en el país suramericano. No obstante, el régimen militar mantuvo el sistema de reparto para las Fuerzas Armadas y Carabineros (Policía militarizada) y otras instituciones afines, que disfrutan de altas pensiones.

Bachelet, que en abril había anunciado el envío de un articulado con el fin de realizar cambios al actual sistema privado de pensiones, dijo hoy que “el cambio” es “un nuevo paso en la construcción de un sistema de seguridad social más robusto y sustentable”, haciendo un llamado a acoger y discutir estas propuestas “pensando en el bien de Chile”. “Los temas previsionales son demasiado importantes para estar sujetos a la guerrilla política o al afán de un voto inmediato”, concluyó.

Foto: Prensa Presidencia

EFE