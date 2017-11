Bancada PC solicita a la Presidenta modificar las comisiones médicas de Carabineros y Fuerzas Armadas

La bancada del Partido Comunista ingresó un proyecto de acuerdo que solicita al Ministerio del Interior y a la Presidencia de la República que se modifiquen las comisiones médicas de Carabineros y las Fuerzas Armadas. Esto, tras conocerse varios casos de mujeres desvinculadas de estas instituciones a pesar de estar embarazadas y contar con fuero maternal.

La jefa de la bancada, Camila Vallejo, explicó que “hemos hecho ingreso de un proyecto de acuerdo para terminar con las discriminaciones que se producen dentro de Carabineros y las Fuerzas Armadas y particularmente para proteger el fuero maternal de las carabineras. Fue de público conocimiento el caso de Andrea Neira y muchas otras mujeres que fueron desvinculadas de Carabineros a través de las comisiones médicas”.

Además, Vallejo recordó que “estas comisiones no solamente han desvinculado mujeres embarazadas sino que también a muchos otros funcionarios de manera arbitraria. Y esto se debe principalmente a que las comisiones médicas, si bien dicen ser instituciones independientes y autónomas, no lo son así en la práctica, dado el reglamento que las rige”, agregando que estos reglamentos de funcionamiento de las comisiones “están suscritos por Pinochet y no han sido modificados desde la dictadura militar”.

Por ello, el proyecto presentado solicita modificar las comisiones médicas en tres aspectos:

-Se solicita una modificación del reglamento para que las comisiones médicas sean compuestas exclusivamente por médicos civiles y no miembros de la institución.

-Que se presente una modificación legal para que la Superintendencia de salud tenga atribuciones de fiscalización de las comisiones médicas.

-Se resguarde el derecho a fuero maternal como un derecho sin limitación. Actualmente la comisión médica establece límites a ese derecho cuando decreta la inhabilidad física de las funcionarias.

En la misma línea, la presidenta de la Comisión de Salud de la Cámara Baja, diputada Karol Cariola (en la foto), dijo que “hay una institución del Estado que no está reconociendo derechos básicos, derechos humanos que ya hemos ido conquistando las mujeres como por ejemplo el derecho a la maternidad, y a poder resguardar desde el punto de vista laboral sus condiciones, sin ser discriminadas dentro de los derechos que ellas ya tienen consagradas por ley pero que, sin embargo, producto de ciertas arbitrariedades no se están cumpliendo”.

La diputada agregó que la propuesta impulsada “parte por un elemento reglamentario que tiene que ver con la posibilidad de que las sociedades médicas que hacen las evaluaciones de estas personas, no sean juez y parte sino que sean civiles capaces de establecer un juicio criterioso y además un juicio que no esté dentro de los intereses de la institución sino que resguarde el derecho de las personas”.