“Chile con Sebastián Piñera no solo significaría un retroceso, sino que también un riesgo. Es por eso que hoy día, después de un periodo de reflexión, he decidido ponerle término y decir claramente por quien voy a votar: mi voto es contra Sebastián Piñera y voy a votar por Alejandro Guillier”.

Con esas palabras, la ex candidata presidencial del Frente Amplio, Beatriz Sánchez, ratificó la noche de este lunes su apoyo al abanderado oficialista: “No se juega con Chile y no todo vale en una elección”, dijo Sánchez, refiriéndose a las declaraciones hechas este lunes por Piñera, sobre eventuales irregularidades en las últimas elecciones.

“Las declaraciones de esta mañana de Piñera son inaceptables (…) lo que hizo fue cruzar un límite respecto de lo que somos, del país de la democracia y de procesos que son sostenidos por ciudadanos y ciudadanas”, expresó Sánchez, quien enfatizó que su decisión es “personal, no es una decisión del Frente Amplio”.

“Esto lo hago porque pienso en el país y porque valoro la democracia que hoy día tenemos, si hay un proceso que nos hace sentir orgullosos como chilenos es nuestro proceso eleccionario, que hacemos entre todos, ciudadanos y ciudadanas. Lo que hace Sebastián Piñera es poner un manto de duda sobre el proceso eleccionario y creo que está cruzando un límite que no se debe cruzar. En las elecciones no todo vale (…) esto tiene que ver con Chile y con lo que hemos construido y por eso yo digo, no a Sebastián Piñera, hoy día decido votar por Alejandro Guillier, entendiendo que a él le falta aun más para salir a conquistar decididamente muchos de los votos sobre los temas que como Frente Amplio hemos levantado, pero ahora lo importante es decir no a Piñera porque es un riesgo para Chile”, manifestó la periodista.

Beatriz Sánchez anuncia que votará por Guillier: "Esto es una decisión personal, lo dije bien claro, no soy dueña de ningún voto, e imagino que cada uno está reflexionando o ya tiene claro por quién va a votar". Video: Tele13 pic.twitter.com/avJaAEZ1WK — Felipe Henríquez O. (@PipeHenriquezO) December 5, 2017

El apoyo de Sánchez fue agradecido de inmediato por Guillier, a través de su cuenta de Twitter.