Beatriz Sánchez recuerda que “a Jorge Sharp lo daban tercero y terminó siendo electo”

En la previa de las elecciones presidenciales de este 19 de noviembre, la candidata presidencial del Frente Amplio, Beatriz Sánchez, se reunió con el alcalde de Valparaíso, Jorge Sharp en un café en el sector de Ñuñoa, en la capital, ocasión que sirvió para que la abanderada recordara la sorpresiva victoria de Jorge Sharp en las pasadas elecciones municipales, enfatizando que quien decide “son las personas y no las encuestas”.

“Parece que la elección hubiese terminado y considero que es una falta de respeto para los chilenos y chilenas porque no somos los candidatos los protagonistas, son las personas”, dijo la periodista, quien afirmó que “a Jorge (Sharp) le pasó algo bastante parecido, porque faltando una semana antes de la elección en Valparaíso lo daban por tercero y termino siendo electo como alcalde”.

Consultada por una hipotética pasada a segunda vuelta de Alejandro Guillier, Sánchez señaló que prefería no ponerse en esos “casos hipotéticos”. Por ello, la pregunta la respondió Sharp, quien declaró que “si no pasamos a segunda vuelta, si es que, en definitiva, no nos constituimos en Gobierno, el rol del Frente Amplio durante los próximos cuatro años será de oposición. Tanto en el rol social, como en el parlamento y desde la institucionalidad”.