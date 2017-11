Beatriz Sánchez y el paso a la segunda vuelta: “Lo hace Alejandro Guillier o lo hago yo”.

La candidata del Frente Amplio, Beatriz Sánchez, señaló esta mañana que la disputa por el paso a segunda vuelta sólo involucra a su candidatura y la del representante de la Nueva Mayoría, Alejandro Guillier. De paso descartó que el líder del PRO, Marcos Enríquez-Ominami pueda pasar al balotaje para enfrentarse a Sebastián Piñera.

“El tema de hoy es el siguiente: quién pasa a esa segunda vuelta, o lo hace Alejandro Guillier o lo hago yo”, señaló la candidata frenteamplista.

Entrevistada por radio ADN, la periodista respondió al emplazamiento de ME-O sobre su postura en el balotaje: “yo nunca he dicho que no voy a votar por nadie en segunda vuelta, lo que he dicho es que no quiero adelantar la discusión porque sería un despropósito si tenemos que pasar por la primera vuelta primero”.

“Sería un total despropósito empezar a decir por quién voy a votar si estoy enfrentando una discusión y quiero pasar a segunda vuelta”, recalcó Sánchez.

Al respecto, la presidenciable recalcó que “yo voté dos veces por Marco Enríquez-Ominami, le tengo harto cariño (…) pero seamos realistas, Marco Enríquez no va a estar en segunda vuelta, entonces ese no es el dilema”.

Sobre Guiller, Beatriz Sánmarcó sus diferencias expresando que “tengo un programa bastante más claro que el que tiene Alejandro. Él esta acompañado de gente por la cual yo empecé a desconfiar de la política”, sostuvo.

“Sé que Sebastián Piñera y la Nueva Mayoría o Alejandro no son lo mismo, pero hoy levantan banderas que no son tan distintas”, cerró Sánchez.

El Ciudadano