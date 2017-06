Beatriz Sánchez y la delincuencia: “Es peligroso decirle a la gente que salga a defenderse”

La visita de Beatriz Sánchez al espacio “Aquí está Chile” marcó la más alta interacción en redes sociales en lo que va de programa. Y es que la presencia de la precandidata del Frente Amplio estuvo marcada por los momentos emotivos, donde tanto la entrevistada como el público se conmovieron al hablar de ciertos temas.

De acuerdo al formato del programa, Sánchez conversó sobre seis conceptos: inmigrantes, salud, la situación en Venezuela, derechos humanos, educación y delincuencia. Este último fue el más comentado de la noche, en una discusión que estuvo marcada por la presencia de Pablo Oporto, comerciante afectado por varios asaltos, algunos a balazos, y que se emocionó al dar su testimonio.

Consultada sobre el derecho de los ciudadanos a defenderse, Beatriz Sánchez dijo que “los delitos no disminuirán con más armas. Pienso que hemos tomado caminos equivocados sobre la delincuencia, porque con la delincuencia no se puede terminar, se puede disminuir, atenuar, pero no se puede terminar. Tema complejo y doloroso, pero yo no voy a cambiar mi visión. No me gusta la vía violenta, creo que es peligroso decirle a la gente que salga a defenderse”.

La periodista dijo que a su juicio, “hay que acortar las tremendas desigualdades que hay en Chile, y ver lo que está pasando con la población más vulnerable. Hay que anticiparse a lo que ya es, y en ese sentido, no se gasta en prevención lo que se debería. Reitero: no basta con aumentar el número de policías”, sentenció, reiterando su propuesta de aplicar una reingeniería en Carabineros.

En ese sentido, se mostró partidaria, al igual que Mayol, de subir la edad de responsabilidad penal a los 18 años.

El otro momento emotivo se vivió al conversar sobre salud y la aplicación del Plan Auge, donde Beatriz Sánchez se emocionó con el testimonio de una joven aquejada de una severa enfermedad, imposible de costear para ella y sin apoyo del sistema de salud. En ese instante, Sánchez declaró que “esto es lo que hace que hoy yo sea candidata a la presidencia”

“La salud debe ser un derecho para todos, no puede estar en el mercado”, dijo, proponiendo al mismo tiempo un alza de impuestos para fortalecer el sistema público de salud. “Las grandes empresas tienen que pagar más impuestos, un 30%, pero discutámoslo. Lo que estamos gastando en las Fuerzas Armadas, hay que evaluarlo. Reordenemos lo que pasa en el país, con una preocupación por el crecimiento, cierto, pero igual avanzando hacia lo que queremos, un país donde colectivamente enfrentemos lo que nos pasa individualmente”.

La precandidata describió su propuesta como “un tránsito” a un país distinto, indicando que “las sociedades con más solidaridad son más felices”.

Respecto a la situación de los inmigrantes, se mostró a favor de una nueva ley de inmigración: “la ley que regula la entrada de personas a Chile es de 1975, se hizo en dictadura y con otra lógica. Esto se resuelve con una ley, que las personas que llegan no tengan condiciones distintas, sino condiciones iguales con todos. Una ley que elimine la precariedad en que muchos de ellos viven, con una mirada de derechos humanos”, dijo, opinando en esa parte que los crímenes xenófobos deberían ser tratados como “crímenes de odio”.

En educación, la discusión giró en torno al derecho de los padres a elegir el colegio para sus hijos. La propuesta de Sánchez al respecto fue clara: fortalecer la educación pública, criticando de paso la actual reforma educacional.

“Me parece que el foco siempre debió estar en fortalecer la educación pública, que los colegios públicos sean una alternativa. Yo seguiría con la gratuidad, de todas maneras, pero trabajaría más en fortalecer la educación pública, para que sea una alternativa para las familias. Ahí no me pierdo”, concluyó.

Respecto a Venezuela, un prescindible pero conveniente contacto en directo con la esposa de Braulio Jatar, chileno-venezolano que actualmente se encuentra procesado en el país caribeño por distintos delitos, hizo que Sánchez empatizara con el caso: “cómo no empatizar, si siempre uno se pone en los zapatos del otro, sobre todo en el contexto de crisis que se vive allá. Que se siga el proceso dando todas las garantías, cuestión que ahora no está tan clara”.

Sobre la crisis política que se vive en el país, la visión de Sánchez marcó las tendencias en las redes sociales: “Una democracia en crisis, no una dictadura”. “Hay que hacerse presente para que la democracia plena vuelva a Venezuela, porque hay violencia del Estado y de otros sectores, que incluso han llamado a un golpe. Hay que tratar que vuelva la democracia plena, para que personas como Braulio Jatar no se sientan perseguidas”.

Pero para muchos, el momento más tenso y emotivo del programa fue la intervención de la hija de un carabinero condenado por violación de los derechos humanos en dictadura, y que murió en la cárcel engrillado a una camilla. Beatriz Sánchez se mostró firme para decir que “hay crímenes que tienen una categoría distinta. Yo creo que deben cumplir la condena. No les daría un indulto. Lo que no comparto es que muera en una cama engrillado. Pero las condenas por violación de derechos humanos tienen que cumplirse”

“No se trata de misericordia, se trata de justicia, si hay algunos que son adultos mayores y están recién entrando a cumplir su condena, es porque ha pasado mucho tiempo”, explicó la precandidata, para finalizar diciendo que si fuera elegida Presidenta, cerraría Punta Peuco e impulsaría una ley especial que degrade y deje sin pensión a todos los condenados por violación a los derechos humanos.