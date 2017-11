Sin achicarse por la camotera nacional recibida, la empresa encuestadora CADEM, encabezada por Roberto Izikson, volvió a la carga con las proyecciones electorales. Apostarían por jugar un rol pitoniso de cara a la segunda vuelta presidencial.

Los resultados no sorprenden, y mantienen la proyección anterior, ya desechada por los resultados de la primera vuelta.

Además,se incorporó una autocrítica respecto del anterior desempeño de sus proyecciones.

Señalaron que, para la priemra vuelta, utilizaron la categoría de “votante probable”: “Cadem aplicó para la primera vuelta un modelo de votante probable que si bien logró estimar correctamente la cantidad de chilenos que votarían (6,6M) y que habría una segunda vuelta entre Piñera y Guillier, probablemente no haya logrado determinar el perfil correcto de esos potenciales votantes, subestimando por ejemplo la participación de los jóvenes y a consecuencia de ello la votación de Beatriz Sánchez”, señalan.

Y agregan que “dado que la segunda vuelta es en unos cuantos días más y que el Servel publicará el perfil de los votantes con posterioridad a las elecciones, no contamos con el tiempo e información suficiente para aplicar las correcciones necesarias a nuestro modelo. Por lo anterior, hemos decidido dar a conocer en esta oportunidad los resultados del escenario de segunda vuelta sólo en el total de la muestra, considerando que, de acuerdo a nuestra última encuesta aplicada el jueves antes de la elección, y llevando los resultados a base 100, es decir, excluyendo a aquellas personas que dicen no sabe, no responde, ninguno, nulo, blanco y no vota, el resultado se aproxima bastante al que dio cuenta la elección”, sostuvieron.