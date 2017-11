Candidata del FA le responde a JA Kast: “Resalta la doble moral de la derecha”

La candidata a diputada del Frente Amplio por el distrito 8, Claudia Mix, respondió al candidato presidencial de derecha José Antonio Kast ante el emplazamiento del presidenciable de retirar la denuncia de uso de menores como brigadistas de campaña.

Recordemos que este martes 7 de noviembre la aspirante al parlamento del FA ingresó una denuncia ante el Servicio Electoral por este motivo.

Yo no acepto esta acusación absurda. No hay niños trabajando en mi campaña. Si en 24 horas,no se retracta, me voy a querellar por calumnias https://t.co/RqGl4YpNGl

— José Antonio Kast ✌ (@joseantoniokast) November 7, 2017