Casa allanada en operativo contra banda narco tenía propaganda de candidato DC

El pasado viernes Carabineros allanó 9 domicilios de la población Santa Julia de Macul, en la que se detuvo a 13 personas de la banda conocida como “Los lobos”, clan familiar dedicado al narcotráfico, según lo informado por la policía.

El capitán Alejandro Molt, miembro del 0.S.7 de Carabineros, resumió a la agrupación en una frase planteando que “este clan tenía el monopolio de este lugar en lo que se refiere a tráfico de drogas”.

“Los lobos” eran investigados desde marzo de 2016, tras conseguir la policía intervenir los teléfonos de la banda. Armas, más de ocho kilos de cocaína y 7 vehículos avaluados en cerca de 100 millones de pesos fue lo que la Fiscalía reveló haber incautado desde los hogares allanados.

Una vez detenidos, fueron formalizados por tráfico de drogas, tenencia ilegal de armas y munición, lavado de activos y asociación ilícita.

Propaganda política en casa allanada

Los canales de televisión difundieron profusamente la historia de esta banda, destacando sus excentricidades, el poder que tenían al interior de la población y el hecho de que celebraban disparando su armamento cuando les había llegado un cargamento con droga.

También mostraron el gran operativo realizado por Carabineros, donde llamó la atención una de las imágenes mostradas por Canal 13. En uno de los techos de una de las casas allanadas, se puede observar un vistoso letrero con propaganda correspondiente a las elecciones parlamentarias que se llevarán a cabo el próximo domingo 19 de noviembre.

Se trata de una paloma de Nicolás Muñoz, abogado, militante de la Democracia Cristiana, ex jefe de gabinete del ex ministro del Interior, Jorge Burgos, y candidato a diputado por el distrito 10, que conforman Santiago, Ñuñoa, San Joaquín, Macul y Providencia, comuna en la que ejerció como concejal durante los últimos cuatro años. En la imagen, Muñoz aparece junto a Sergio Puyol, alcalde de Macul entre 1990 y 2016.

“Es gente que no conozco”

El Ciudadano contactó a Nicolás Muñoz con el objetivo de obtener un pronunciamiento al respecto. El candidato al parlamento señala que se enteró de que había publicidad suya puesta en una de las casas allanadas cuando fue avisado de la nota televisiva. En ese sentido, sostiene que “a las personas que estaban haciendo la instalación de letreros en Macul se les acercó una persona -esto es típico, conocido de un conocido- que tenía una casa donde podían poner algo. Y como es razonable, nosotros aceptamos de buena gana, no hicimos un chequeo de causas pendientes ni mucho menos, sino que fue y se le pidió firmar el formulario del Servel para que estuviera todo en regla y se dejó ahí el cartel”.

Muñoz asegura respecto a los dueños de la mencionada casa que “es gente que no conozco, con la cual no tengo ninguna relación. No tengo ninguna relación con la gente involucrada ni con la casa”. El candidato agrega que han tratado de ubicar a alguien que pueda bajar el letrero de ese domicilio, lo que -dice- no ha sido posible al “no conocer” a sus habitantes y al encontrarse sin moradores el lugar.

Consultado sobre si este hecho debiera llamarlos a ser más rigurosos a la hora de escoger los lugares donde difundir campañas, Nicolás Muñoz señala que “el empadronamiento está hecho, el Servel te pide un formulario, el que se llenó, se envió en la fecha que corresponde, con los datos que corresponde”.

“Los candidatos, en general, no hacemos el trabajo ni del Ministerio Público ni de las policías. Cuando hay una persona que está en su casa, dispuesta a firmar con su nombre un papel ofreciendo poner la propaganda, que es gente desconocida que -entendemos, lo hace de buena voluntad-, no veo por qué vamos a estar nosotros arrogándonos el trabajo de instituciones que existen en el Estado para hacer eso”, añade el postulante por la DC al parlamento.

“Es delicado, nosotros hubiéramos sabido no habría estado ahí el cartel. Pero fue una persona que llegó de buena voluntad, firmó con su nombre el formulario, por lo que nadie suponía que se estuviera escondiendo ni mucho menos, y para mí es un problema, me siento súper ofendido”, concluye Muñoz.

