Chile: El Ciudadano lanza Anti Franja Presidencial e invita a firmar por una Asamblea Constituyente

El Ciudadano viene a revolucionar las elecciones presidenciales de Chile 2017 con una innovadora campaña que invita a terminar con #44AñosDeDictadura. En ella se parodia la franja política de todos los candidatos presidenciales. “Nadie se salva, desde Kast a Artés tienen su versión en esta AntiFranja” ha señalado el fundador del medio de comunicación, Bruno Sommer.

“Creemos que lo que Chile necesita para fortalecer su democracia y terminar con el legado de la dictadura, no es un nuevo Presidente o Presidenta, lo que necesitamos , es una Asamblea Constituyente”, recalcó Sommer.

En la campaña se puede apreciar la intervención de cada candidato presidencial entregando su mensaje mientras es doblado por la voz del dictador “Augusto Pinochet”. La publicidad remata con el mensaje “La Actual Constitución Política de Chile, fue creada en 1980. Fue creada en plena dictadura. Convirtiéndonos en uno de los países más desiguales del mundo. Mientras no la cambiemos. No cambia nada. Entra elciudadano.com y firma por la Asamblea Constituyente. Terminemos con #44AñosDeDictadura”.

Bruno Sommer agregó “veo que en esta elección no hay un llamado formal de algún candidato(a) a marcar el voto con AC, para mi es el acto político mínimo, que debemos accionar quienes creemos en la Asamblea Constituyente, pues el Parlamento está podrido. Si bien hay candidatos que en su programa incluyen a la Asamblea Constituyente para generar una Nueva Constitución, a quienes felicito, me parece que es insuficiente, pues el debate se lo están robando otras discusiones que no van al fondo del asunto. La matriz ideológica de la dictadura aún nos rige bajo un Contrato Social que debe ser reemplazado por una Nueva Constitución ” , aclaró.

Finalmente Sommer, agradeció a todos(as) quienes participaron de este proceso creativo y dijo que “aunque los medios lo censuren, espero se viralize ampliamente por Redes Sociales, cosa que todo Chile se entere”.

A continuación te dejamos los videos de cada uno de los candidatos y te invitamos a que puedas compartirlos en tu muro si tu también crees que la solución no es un [email protected] [email protected], sino, una #AsambleaConstituyente. Terminemos con #44AñosDeDictadura. Comparte, difunde!

*en desarrollo