Coordinadora Nacional de Inmigrantes exige rigurosa investigación por caso Rossi: “Las versiones no son congruentes”

Pasado el mediodía del miércoles, el entorno del senador Fulvio Rossi dio a conocer que había sido golpeado con un palo en la cabeza y apuñalado en el sector de la península de Cavancha (Iquique), mientras se encontraba en un recinto que usa para su campaña senatorial.

El mismo parlamentario declaró ante los medios durante la mañana de este jueves que el autor del ataque habría sido una persona “de raza negra” y con “acento extranjero”.

Frente a estos planteamientos, la Coordinadora Nacional de Inmigrantes ha decidido salir al paso, exigiendo una investigación imparcial sobre el caso que afecta al senador por Tarapacá, con el fin de evitar un clima de estigmatización contra la población extranjera que reside en el país.

“Sobre los hechos denunciados hoy por el Sr. Rossi demandamos una imparcial, objetiva y pronta investigación. Creemos necesaria para la sanidad del país, la total claridad de lo sucedido, particularmente ante la vaguedad de los hechos denunciados. En especial porque las versiones no son congruentes”, señalaron desde la agrupación.

En este sentido, apuntaron a las versiones encontradas que han sido recogidas por distintos medios de comunicación. “Mientras que la mayoría de medios señalan que el Sr. Rossi fue ‘apuñalado’ y golpeado hasta quedar inconsciente, lo declarado por el Doctor Francisco Donoso, Director Subrrogante del Hospital Regional de Iquique, señala que se trataría de una ‘herida aparentemente hecha por un arma blanca, pero no es penetrante’. ‘Es una herida punzante en la pared abdominal no penetrante y un tec simple leve’, detalló el médico. Agregó que ‘tiene una profundidad que no alcanza a llegar a la cavidad abdominal, que es ahí donde está lo más riesgoso'”, consignaron desde la Coordinadora, de acuerdo a lo expuesto en Publimetro.

A su vez, rescataron desde La Tercera lo planteado por el fiscal Gonzalo Guerrero, quien afirmó que tomó declaración al parlamentario al interior del recinto hospitalario, indicando que “de acuerdo a su versión, recibió mensajes dándole cuenta que su propaganda resultaría dañada, por lo que decidió trasladarse solo a este recinto para cuidar su integridad. Es así que al ingresar al local, vio a una persona de raza negra y con acento extranjero, que lo agredió”. “‘Nos dice que tuvo pérdida de conciencia por algunos minutos’, precisó el fiscal. Por su parte, el comandante de Carabineros Luis Roa, indicó que el senador al ingresar al inmueble ve a una sola persona, con la cual se produce un forcejeo y resulta lesionado”, apunta la agrupación.

En contraste, indican que El Mercurio “afirma que el Sr. Rossi fue a su local de campaña por un supuesto ‘robo’ de su propaganda, que estuvo grave ante el ataque, según este medio de dos personas, y que según su Secretaria, Paula Afani, y el Diario Soy Iquique, las amenazas habrían sido anteriores, que incluso habrían sido de inmigrantes contra el hijo del Sr. Rossi”.

“Siendo el Sr. Rossi un Senador de la República, no se entiende por qué no denunció a la Policía las amenazas que habría recibido, por qué no advirtió del ‘mensaje’ que habría recibido sobre la destrucción de su material de campaña, o del robo de la misma, según la otra versión, por qué decidió actuar el sólo ante estos hechos”, comentaron desde la Coordinadora.

“Los inmigrantes somos trabajadores, no somos delincuentes”

Además, la agrupación aprovechó de poner el acento en que los inmigrantes son “mujeres y hombres que día a día nos esforzamos por procurar un mejor futuro y bienestar para nuestras familias, dando nuestro mejor esfuerzo a fin de alcanzar esa meta”. En ese sentido, sostienen que “estamos agradecidos de la acogida de este generoso país y su pueblo, por ello reiteramos nuestro compromiso de contribuir a su desarrollo. Cada jornada buscamos retribuir de la mejor forma a la solidaridad recibida, comprometiendo nuestro empeño en favor de este grandioso pueblo”.

“Los inmigrantes somos trabajadores, que tenemos el propósito de residir en el país y por tanto no somos delincuentes. El hecho de que existan extranjeros delincuentes no tiene que ver con la migración. Los extranjeros que cometen delitos lo son en tanto autores de hechos considerados como delitos por las leyes del país y no por ser extranjeros. Así las cosas no se puede asociar migración a delincuencia ya que no corresponde ni aún en el caso supuesto de que algún delito sea cometido por un extranjero”, agregó la organización.

Sin embargo, desde la Coordinadora también tuvieron palabras para posturas como las expresadas por el mismo Fulvio Rossi, quien ha situado su campaña senatorial en el marco de mensajes anti-inmigración. “Pese a la acogida recibida en el país han surgido y surgen constantemente voces en contra de la migración, voces como la del Sr. Rossi que asocia gratuitamente la migración a la delincuencia, que con ello atiza el rechazo y odio de algunos sectores en contra de los inmigrantes, alienta la xenofobia y el racismo”.

Respecto de esto añaden que el cuestionado parlamentario “ha hecho gala de ese discurso y nosotros lo hemos rechazado y condenado abiertamente. Discurso que seguiremos condenando y rechazando, no sólo porque atenta contra los inmigrantes, sino porque es una incitación a la violencia, atentado con ello la seguridad del país”.

“Más allá de las incongruencias acerca de lo sucedido, el hecho denunciado por el Sr. Rossi demanda una investigación y de existir cualquier acto reprochable penalmente, como los que este refiere, deben operar los entes judiciales para determinar las responsabilidades individuales que correspondan. Ello no mellará en lo más mínimo nuestra inclaudicable denuncia a los discursos xenófobos del Sr. Rossi y de cualquier otra persona o grupo”, aclaró la Coordinadora Nacional de Inmigrantes.

El Ciudadano