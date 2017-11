De armas tomar: Kast se reunirá con “familia militar”, encabezada por procesado por tortura, Cristián Labbé

Cuando en Los Simpson mostraban la sede del Partido Republicano, aparecía un castillo en la punta de un cerro en medio de la oscuridad. Adentro, solo hombres debatían, miembros de lo más rancio de la sociedad norteamericana: un ambicioso empresario texano, un pésimo actor cabeza-de-músculo, un magnate despiadado (Sr. Burns) e incluso Drácula. Algo así tendrá lugar esta tarde, a eso de las 19 horas, en República #370, Santiago. En la ocasión, el candidato presidencial de extrema derecha, el integrista y ultraconservador, José Antonio Kast, se reunirá con representantes de la Multigremial de personal en retiro de Fuerzas Armadas, Carabineros y la PDI. No solo eso, en el encuentro participarán el ex alcalde de Providencia, Cristián Labbé, y el ex comandante en jefe de la Armada, Jorge Arancibia.

Cabe recordar que al ex alcalde de la comuna de Providencia, Cristián Labbé, se le imputa haber participado de la conformación de la DINA, la Dirección de Inteligencia de la Dictadura, montada en Tejas Verdes, en las cercanías de San Antonio. También de ese lugar es Cosme Caracciolo, el dirigente de la pesca artesanal que fue víctima en 1975 de sendas torturas y vejaciones. Caracciolo es uno de los denunciantes de Labbé en medio del proceso judicial, por detención ilegal, aplicación de tormentos y secuestro con grave daño” en contra del dirigente, motivo por el cual el ex coronel fue detenido el miércoles 9 de noviembre de 2016 y liberado tras el pago de una fianza de 50 mil pesos.

Caracciolo ha declarado sobre Labbé que “lo que hizo al golpearme fue dar una clase de tortura”, en conversación con El Ciudadano.

Actualmente, también está siendo procesado Labbé en calidad de autor del delito de torturas contra el estudiante Harry Cohen Vera, en 1973. Según la víctima señaló en el expediente judicial -texto recogido por Cambio21- “Tengo claro quién me torturó y me amenazó de matar con un corvo, era Cristián Labbé. Cómo no voy a estar seguro si lo miré a la cara y lo vi abalanzarse encima mío mientras me insultaba. Además, lo escuché e identifiqué su voz en mis interrogatorios y además me lo ratificó el sargento Barra. Cuando me interrogaba, era claro distinguir su voz, pues lo vi y escuché claramente cuando me amenazó”, afirmó la víctima, según recoge en una nota de agosto de 2014 el medio Cambio21, que tuvo entonces acceso exclusivo al expediente de la causa en contra del ex alcalde de Providencia.

