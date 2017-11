La jefa de bancada del PC e Independientes, e integrante del equipo de coordinación de Alejandro Guillier, diputada Camila Vallejo, comentó este martes las propuestas de educación de su sector sobre el término del crédito con Aval del Estado, entre otras materias programáticas.

“Nosotros lo que esperamos no es complacer a personas en particular, sino que a un votante que está esperando señales y cambios profundos en nuestro país, que es lo que se manifestó mayoritariamente el día 19 de noviembre. Por lo tanto, ha habido un entendimiento por parte del comando y de nuestro candidato de hacer esos esfuerzos, y se ha estado estudiando y se ha estado trabajando en los números porque esto no solamente se trata de hacer ofertones, sino que ver de cómo poder hacerlo”, expresó la parlamentaria del PC.

Vallejo añadió que “nosotros y nuestro candidato hemos sostenido que nuestro principio es el derecho a la educación. Por ende, en el tránsito hacia la gratuidad universal vamos a reemplazar el CAE por un crédito fiscal que aúne el fondo solidario con el CAE, con tasa de interés cero, que no se cobre cuando las personas estén cesantes, que se extinga a 10 años, que saque a los deudores de DICOM, que sin duda es un tema importante y un gran avance”.

En materia de condonación del crédito con Aval del Estado, ex dirigente estudiantil indicó que hasta el momento el tema se ha planteado en base al 40% de las personas más vulnerables de nuestro país.

“Sabemos que la mayoría de los que se encuentran en ese rango son los egresados de centros de formación técnica e institutos profesionales pero también de universidades, hay que ver cuántas personas están en esa situación. Efectivamente, nos gustaría que fuera más pero hemos estado avanzando en esta materia”, concluyó Vallejo.