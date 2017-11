Diputado Carmona: “Las afirmaciones de Piñera son muy graves y peligrosas para los derechos de los trabajadores”

El diputado por la región de Atacama, Lautaro Carmona, calificó los dichos del candidato de Chile Vamos, Sebastián Piñera, sobre el despido de alrededor de 20 mil funcionarios públicos en caso de ganar las próximas elecciones presidenciales, como de una “gravedad absoluta”, que pone en evidente peligro los derechos de los trabajadores del sector.

“Hay un pequeño detalle que lo hace reaccionar a uno de inmediato; se trata de la fuente laboral de una cantidad de miles de trabajadores públicos que le permite funcionar en forma digna por su propio aporte al trabajo que realizan, para tener un ingreso que le permita sostener a sus familias. Cuando ese es el tema tan sensible ésta frase de ‘más trabajo y mejores salarios’ se transforma en una frase vacía, en una frase demagógica que muestra un alto grado de oportunismo que busca por esa vía impactar en trabajadores que están en dificultad y que entonces tendrían que confiar en él”, señaló el parlamentario del PC.

De esta forma, el diputado Carmona indicó también que los trabajadores del sector público tienen el legítimo derecho a exigir un pronunciamiento que den señales de estabilidad laboral añadiendo que “mientras nosotros estamos luchando por la estabilidad y bregando por mejores condiciones laborales para los trabajadores del sector público, tenemos un candidato presidencial que nos preanuncia un despido masivo de trabajadores casi como una provocación al sector público”.

Además, el parlamentario por Atacama fue enfático en manifestar en que existe una clara persecución a la libertad de pensamiento con los trabajadores que son activistas, por parte del candidato de la Derecha, y sostuvo que “lo que nos está diciendo ahí, es que todo aquel que no piense como yo es un activista. No importa que cumpla con los deberes que tiene en la tarea pública porque para él eso es secundario. Lo que importa es una persecución por pensamiento y por ideas políticas, y no por la evaluación laboral que haya sobre ello. Por lo tanto, no vamos a descansar hasta precisar y defender siempre bajo toda condición la estabilidad laboral de los trabajadores”.

Por su parte el diputado y presidente del Partido Comunista de Chile, Guillermo Teillier, agregó que “el menosprecio por la función pública está patente en la intencionalidad de Piñera, pero que una de las formas para ahorrar plata y tratar de financiar algún programa que a él se le ocurra sea despidiendo a funcionarios del sector público, desde luego que no podemos estar de acuerdo con eso”, planteó el parlamentario.