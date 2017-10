Diputado Fuad Chahin apunta a las forestales por no pago de contribuciones

En el marco del proyecto de ley Araucanía que ingresó hace algunas semanas al Congreso, el diputado Fuad Chahin, pidió a las autoridades eliminar la exención de pago de contribuciones que hoy gozan las empresas forestales como condición para aprobar la Ley Araucanía. A juicio del diputado esta situación, la exención tributaria, es “una vergüenza, una injusticia inaceptable, tomando en cuenta la cantidad de hectáreas que poseen las empresas forestales y el daño que generan en caminos, puentes y explotaciones forestales.”

Al respecto el diputado DC formuló un llamado a las autoridades y candidatos de la región, a sumarse a esta demanda: terminar con la exención de pago de las forestales. “No podemos seguir manteniendo este beneficio, ya que ese mismo no lo tienen los pequeños campesinos usuarios de Indap no mapuche. La tierra indígena también está exenta y nos parece bien, pero un pequeño campesino no mapuche, paga sus contribuciones y tiene de vecino a la forestal Mininco, Arauco , Amasisa, quienes no pagan nada y esos serian cuantiosos recursos para los municipios y para el estado que les permita financiar obras de infraestructura y programas de emprendimiento”.

Chahin, hizo un anuncio formal de no respaldar el proyecto de ley Araucanía, si no se elimina el artículo de exención de pago de las empresas forestales, en esto los municipios se beneficiarían porque “la gracia que tiene esto, es que una parte de ese impuesto territorial es que una parte va a al municipio y otra va al fondo común, por lo tanto serian recursos frescos para los municipios. Seria una inyección de recursos a la vena”.

Asimismo, el parlamentario afirmó que “propongo que los recursos vayan a un fondo de infraestructura regional, para avanzar más rápido en agua potable, en caminos, en construcción de vivienda y en otras obras de infraestructura”.

El Ciudadano