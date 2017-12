El diputado y presidente del Partido Liberal, integrante del Frente Amplio, Vlado Mirosevic, confirmó que “en la intimidad de la urna” votará por Alejandro Guillier en la segunda vuelta presidencial.

“Cada uno de nosotros debe responder que hará frente a la urna y yo he dicho que en la intimidad de la urna votaré por Alejandro Guillier, ya que Sebastián Piñera significa un retroceso a derechos sociales, por ejemplo, en libertades civiles”, expresó Mirosevic, quien obtuvo la primera mayoría nacional de diputados en las pasadas elecciones.

El legislador afirmó que su postura es “personal” y que no representa “ni al Frente Amplio ni a su partido político”, agregando que “dependerá de Alejandro Guillier seducir y animar los votantes del Frente Amplio en primera vuelta”.

“Que no cometa el error de la Nueva Mayoría, que muchas veces ha sido sorda. No creo que deba hacer guiños al Frente Amplio, sino que tomar auténticamente algunas de nuestras peleas para hacer transformaciones razonables en la sociedad chilena (…) Nosotros no somos dueños de los votos e insisto, los votantes no están esperando una instrucción de nosotros, lo que esperan de Guillier son determinaciones”, manifestó el parlamentario.

“No me pierdo: en la intimidad de la urna yo sí votaré por Alejandro Guillier, pero mantengo mis críticas a las prácticas y dirigentes de la Nueva Mayoría. No quiero una contrarreforma conservadora”, concluyó Mirosevic.