El argumento de Ena von Baer en favor de circos con animales: “Carabineros también tiene perros, que hacen espectáculos muy aplaudidos”

Durante la jornada de este miércoles el Senado discutió la creación del Ministerio de la Cultura, instancia en donde se rechazó la eliminación de los animales amaestrados en los circos chilenos.

Una de las parlamentarias que votó para que la dura realidad de los animales en estos shows continúe, fue Ena von Baer (UDI), quien realizó una particular argumentación de su postura: “Entiendo que el elefante o el león (sean excluidos), pero hoy son otros. Carabineros también tiene perros, que hacen espectáculos muy aplaudidos. No se entiende por qué el circo no. Con la supervigilancia del SAG, yo rechazo esta indicación”, apuntó.

Otro de los que se manifestó en favor de la continuidad de la cuestionada práctica circense fue el también senador UDI, Juan Coloma, quien echó mano al debate por el aborto para sostener su posición. En ese sentido, afirmó que a este tipo de discusión “se les pasaba la mano. Es una obsesión. Cada vez es menor la diferencia del ser humano con los animales. Hay mayor protección del animal que del niño que está por nacer”.

El Ciudadano