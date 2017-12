La jornada de ayer lunes 4 de diciembre puede marcar el curso de la segunda vuelta. Tras la denuncia de votos marcados con las opciones de Alejandro Guillier y Beatriz Sánchez realizada por Sebastián Piñera, se convirtió en una bola de nieve contra el abanderado de Chile Vamos.

“En muchas mesas, casi la mitad, no tuvimos apoderados en la primera vuelta, eso fue porque mucha gente se comprometió y no llegaron. Esta vez hicimos un gran esfuerzo para tener apoderados en la gran mayoría de las mesas”, señaló el candidato de derecha al ser entrevistado en conjunto por las radios del grupo IARC.

“No me gusta poner en duda nuestro sistema electoral, porque eso es parte del patrimonio del país. Sería primera vez que ocurriría en democracia. Lo que sí ocurre en todas las elecciones es que algunos se pasan de vivos, vimos que muchos votos en las mesas estaban marcados previamente el día de la elección,estaban marcados por (Alejandro) Guillier o por (Beatriz) Sánchez, no por nosotros”, agregó Piñera, desatando la avalancha de reacciones.

La primera respuesta vino del presidente del directorio del Servel, Patricio Santamaría, quien señaló, para descartar la denuncia, que “no hay ninguna denuncia específica que uno pueda investigar respecto de la entrega de votos marcados”, agregando que “nosotros investigamos denuncias concretas. Algo así debió haber quedado en el acta, los apoderados piden que queda constancia en el acta”.

A ésta se suma la serie de reacciones en redes sociales y en diferentes puntos de prensa que condenaban la insinuación de un posible fraude. En su mayoría, los diferentes post apuntaban a la desesperación de Piñera ante un posible avance de la candidatura de Alejandro Guillier.

Lanzar la piedra y esconder la mano

Ante el remezón comunicacional que provocó la denuncia realizada, el candidato Piñera salió a reafirmar sus dichos, justificándose en informaciones publicadas en diferentes medios de comunicación el día 19 de noviembre.

“Todo lo dicho esta mañana lo dije en forma absolutamente responsable y lo ratifico esta tarde, puesto que corresponde a la pura y santa verdad. ¿Cuáles fueron los medios que informaron estas denuncias? Canales de televisión: TVN, Canal 13, Chilevisión. Radios: Cooperativa, Agricultura, ADN. Medios escritos o electrónicos: La Tercera, La Cuarta, Publimetro, El Mostrador, entre otros, porque fueron muchos más”, señaló, a lo que agregó que “solo afirmé lo que los medios hablan informado sobre denuncias ciudadanas en el sentido que ‘alguien se avivó en las mesas y marcó el voto antes que el elector, el ciudadano, pudiera expresar su preferencia'”.

Al mismo tiempo, apuntó al gobierno por “exagerar” la respuesta ante sus declaraciones matutinas. “Seguro que los chilenos tienen una opinión muy clara de cuál es el verdadero motivo y fundamento de una reacción muy absurda y exagerada del Gobierno. ¿Será porque sienten que están perdiendo esta elección o será porque ya se ha hecho un hábito pensar que pueden usar el aparataje del Gobierno para atacar al candidato que está planteando un camino distinto”, sostuvo Piñera.

La respuesta de La Moneda no se hizo esperar: “el Gobierno de Chile lamenta las declaraciones del ex Presidente y actual candidato, el señor Piñera, que junto con denotar un desconocimiento de la normativa electoral vigente, empaña la limpieza de los actos electorales”, declaró la ministra vocera Paula Narváez, quien agregó que “Chile vive un Estado de Derecho en el que cada institución actúa en el marco de sus atribuciones y en el que todos los ciudadanos y ciudadanas somos responsables de su debido resguardo, ejerciendo derechos y cumpliendo deberes”.

Sánchez apoya a Guillier: “Piñera no solo significa un retroceso, significa también un riesgo”

Al final de la jornada, tras la serie de declaraciones a partir de los dichos de Piñera, la ex candidata presidencial del Frente Amplio, Beatriz Sánchez ratificó su respaldo personal a la candidatura de Alejandro Guillier, calificando al abanderado de derecha de “un riesgo”.

“Mi voto es contra Sebastián Piñera y para eso voy a votar por Alejandro Guillier”, anunció Sánchez y agregó que “las declaraciones de esta mañana de Sebastián Piñera son inaceptables, lo que hizo fue cruzar un límite respecto a lo que somos y a lo que hemos hecho como país, a lo que es hoy día la democracia”.

Reglón seguido, la ex abanderada presidencial recalcó: “Chile con Sebastián Piñera no solo significa un retroceso, significa también un riesgo y no podemos someter a Chile a un riesgo de esta naturaleza con un Presidente que está levantando este tipo de dudas”.

Finalmente, Sánchez ratificó que su apoyo a Guillier es personal y, al mismo tiempo, no significaba endosar los votos frenteamplistas al candidato oficialista, ya que -dijo- “yo no soy dueña de los votos de nadie, las personas son dueñas de sus propios votos y cada uno en su proceso de reflexión deberá tomar una decisión u otra”.