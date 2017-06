El nuevo número de Charlie Hebdo muestra a Theresa May decapitada

El último número de la revista satírica Charlie Hebdo muestra en su portada una imagen de la primera ministra británica, Theresa May, decapitada. Bajo el título de “Multiculturalismo a la inglesa”, May, que sostiene su propia cabeza afirma: “Too much is too much” (“esto ya es demasiado”), en alusión a la comparecencia que hizo el pasado lunes, tras el último atentado yihadista en Londres, en la que anunció una política antiterrorista más dura.

El número ha sido publicado horas antes de que este jueves abrieran en Reino Unido las urnas para celebrar unas elecciones marcadas por los dos atentados terroristas que han golpeado Londres durante la campaña electoral. Theresa May, que convocó los comicios para fortalecer su posición negociadora ante el Brexit, ha ganado pero no ha logrado revalidar la mayoría absoluta que poseían los conservadores.

El número ha recibido duras críticas en las redes sociales no solo por su portada sino por una de las viñetas del interior, que muestra a un grupo de personas aterrorizadas corriendo junto al Big Ben mientras una de ellas sostiene un vaso de cerveza y bajo el epígrafe: “Los consejos del Daesh para adelgazar”.

Muchos internautas han interpretado la caricatura como una burla a las víctimas el atentado terrorista del pasado sábado en el puente de Londres, cuando tres extremistas islámicos estrellaron una furgoneta contra la multitud y apuñalaron después a los viandantes del mercado de Borough.

El propio Charlie Hebdo sufrió un ataque de los extremistas islámicos el 7 de enero de 2015, cuando dos hombres armados entraron en la sede del semanario en París y asesinaron a quemarropa a 12 personas.

