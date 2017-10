“El programa de muchos”: Beatriz Sánchez y el Frente Amplio dan a conocer su propuesta de gobierno

“El programa de muchos” se titula el documento que contiene las principales propuestas de Gobierno que la candidata presidencial del Frente Amplio, Beatriz Sánchez, presentó este sábado en un acto en el Parque Juan XXIII de la comuna de Ñuñoa (Santiago).

Las ideas aparecen resumidas en cinco puntos: Estado y democracia, mejoramiento de las relaciones internacionales, modernización del Estado, Fuerzas Armadas y Asamblea Constituyente. ¿El costo? “13.400 millones de dólares al año”, dijo la periodista, que prometió financiarlo con “impuestos a los súper ricos: un 2 por ciento de impuesto al año a patrimonios por sobre cinco millones de dólares o 3 mil millones de pesos anuales. (Esto equivale al) 0,7 por ciento de hogares en Chile y recauda 6 mil millones de dólares: así de concentrada está la riqueza en el país”, señaló la abanderada, citada por radio Cooperativa.

A ello se suma la idea de un nuevo tramo impositivo para los mayores ingresos y el fin a la exención de la bolsa, con lo cual, dijo, se podrían recaudar “4 mil 300 millones de dólares”. En esa misma dirección, Sánchez planteó un impuesto al 5 por ciento de las ventas de la gran minería del país, “lo que equivale a 1.100 millones de dólares en recaudación”, puntualizó.

“Planteamos un nuevo modelo de desarrollo, no sólo seguir explotando recursos naturales que hoy son un 70% de nuestra economía, si no que planteamos un giro a un plan nacional de inversión, con un rol fundamental del Estado para crear círculos virtuosos con la empresa privada”, sostuvo la candidata, quien reiteró además alguna de sus propuestas más conocidas, como el fin del Crédito con Aval del Estado y de las AFP.

Otro aspecto importante del programa del FA tiene que ver con las relaciones internacionales. Aquí, se plantea implementar una agenda trinacional entre Perú y Bolivia, “con el fin de avanzar en el establecimiento de confianzas mutuas”, y, en el caso puntual de Bolivia, se propone la reposición de las relaciones diplomáticas.

Aborto y eutanasia

El programa del FA propone en el ámbito de la salud, la despenalización y regulación del aborto sin causales, hasta el primer trimestre, y con causales a partir del segundo trimestre, con alternativas de acompañamiento no disuasivo. Asimismo, se contempla un trabajo intersectorial para el “buen morir”, que contemple el enfoque de derechos. “En este sentido, se establecerá un diálogo para posibilitar la eutanasia en el país”, dijo Sánchez, quien propuso también “un seguro universal y solidario” de salud.

“No puede ser que las personas se mueran porque no alcanzan a llegar a una operación a tiempo o porque no alcanzan a atenderse con un especialista”, dijo la periodista, agregando que “hay que poner bandas de precios, hay que fijar el precio de los medicamentos, que no puede estar al vaivén del mercado o a la colusión de grandes farmacias y laboratorios”.

Sobre la presentación del programa, el diputado de Revolución Democrática, Giorgio Jackson, declaró a radio Cooperativa que “no sólo se derrumba el mito (de que estos planes no pueden financiarse), sino que se innova en la posibilidad de que la ciudadanía organizada, a través de distintos procesos que partieron desde lo local, lo comunal, hasta grupos de profesionales, pueda conciliar la participación”, recordando que el programa se armó en base a más de 500 encuentros, más de 3.000 propuestas y cerca de 16 mil 700 personas participantes.

Por su parte, Sebastián De Polo, jefe de campaña de Beatriz Sánchez, dijo sobre las propuestas presentadas que “siempre existirán reclamos”: “Sectores muy conservadores como el que representa la UDI o la candidatura de Kast, siempre nos dicen que nada es posible. Nosotros tenemos un programa macizo, contundente, financiado y nos van a decir que no es posible. Invito a los chilenos y chilenas a leer nuestro programa y no se queden con la caricatura que va hacer la derecha”, dijo el dirigente.

Revisa el programa completo aquí

(Fotos de la nota: Agencia Uno)