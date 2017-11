Marcelo “chino” Ríos decidió salir del clóset político y apoyar al candidato presidencial de Chile Vamos, Sebastián Piñera. Algo había adelantado, cuando días atrás lamentaba “que ahora salga presidente de Chile un periodista”, en referencia al abanderado oficialista Alejandro Guillier.

Pues bien, durante este miércoles, el ex número uno del ranking ATP usó nuevamente Twitter para manifestar su apoyo explícito al ex Presidente. A juicio del “chino”, votar por Piñera “es avanzar hacia el Progreso”.

Elegí no estar ni ahí con los comentarios en mi contra pero no puedo quedar indiferente a lo que va a pasar con mi país cuando elijamos al próximo presidente, personalmente creo que votar por Piñera es avanzar hacia el Progreso y no estoy ni ahí con seguir estancado en la mismo

