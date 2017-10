Enade: Beatriz Sánchez critica exclusión de candidatos y cede parte de su espacio a Enríquez-Ominami

Empresarios respondieron con pifias y silbidos

"¿Cuántas personas que seguramente están en esta sala decidieron quiénes de los candidatos y candidatas presidenciales íbamos a venir a exponer acá? ¿Por qué decidieron que éramos sólo cinco de los ocho candidatos? A mí eso no me parece, no es democrático", sostuvo la candidata del Frente Amplio.