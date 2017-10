Ex administrador electoral denuncia a Cathy Barriga y a Joaquín Lavín León por no pago de boletas

Una grave denuncia contra la alcaldesa de Maipú, Cathy Barriga, y el diputado Joaquín Lavín León, por el no pago del monto de varias boletas -y sus respectivos impuestos-, fue dada a conocer por parte de Patricio Muñoz Campos, ex administrador electoral de sus respectivas campañas electorales.

De acuerdo a la denuncia recibida por El Ciudadano, tanto Lavín como Barriga habrían logrado cuadrar su rendición de gasto electoral del año 2012 mediante estas boletas, logrando así la aprobación del Servicio Electoral (Servel) y recibiendo sus respectivas devoluciones de dinero por parte de la Tesorería General de la República.

Sin embargo, Muñoz acusa que una vez realizado este trámite, la pareja no le canceló los montos de las boletas, incluyendo sus respectivos impuestos, por lo cual el ex administrador electoral presentó una acción legal en contra de Barriga ante el 4º Juzgado Civil de Santiago, bajo el Rol -15512-2015. Una demanda que -advierte- hasta el momento no ha investigado la responsabilidad de los acusados, pudiendo dejar impune una situación de suma gravedad, no solo por la presunta emisión de boletas ideológicamente falsas, sino por el fraude que se configuraría al obtener con ellas una devolución con platas fiscales.

El monto de las boletas -tres en total- que Patricio Muñoz facilitó a Cathy Barriga, alcanzan, respectivamente, a $8.600.000 (ocho millones, seiscientos mil pesos), $7.390.000 (siete millones, trescientos noventa mil pesos) y $4.898.216 (cuatro millones, ochocientos noventa y ocho mil doscientos dieciséis pesos).

Ver aquí la documentación

El Ciudadano