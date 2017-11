Ex ministro de Piñera critica al candidato de Chile Vamos: “Es una candidatura muy conservadora”

El ex ministro de Educación de Sebastián Piñera durante su gobierno y que actualmente cumple labores como director del Centro de Estudios Públicos (CEP), Harald Beyer, señaló que la candidatura presidencial de Chile Vamos “es muy conservadora” y que le “faltan propuestas audaces”.

Entrevistado por el diario La Tercera, Beyer sostuvo quje “tengo la impresión de que la elección está bastante definida” a favor de Piñera, según él alcanza el 47% de los votos, con lo que superará ampliamente a Alejandro Guillier, a quien le adelanta un 25 por ciento de apoyo, y a Beatriz Sánchez, quien según su visión llegará a un 11 por ciento.

El ex secretario de Estado, sin embargo, es crítico de elementos del programa presentado por Piñera: “Es una candidatura muy conservadora, más allá de lo valórico, faltan propuestas audaces”, recalcando que “está cuidándose mucho de no generar riesgos en el centro, no ahuyentar votos de otros sectores que se han sumado a la campaña”.

“Hay planteamientos interesantes que no están suficientemente desarrollados y es poco audaz en otras dimensiones”, recalcó Beyer, el que expresa percibir cierto grado de inmadurez del programa de gobierno explicando que “él ha hecho de la falta de crecimiento y de la baja productividad un elemento importante de su campaña y las propuestas que está haciendo en esa materia no cuadran bien con ese planteamiento”.

