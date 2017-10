Exigen que reforma educacional enfrente la violencia, el acoso y la discriminación sexual

Durante la mañana de este martes un grupo de integrantes de la Coordinadora Feminista Universitaria (Cofeu) llegó hasta el Ministerio de Educación (Mineduc) para hacer entrega de un documento en donde se denuncia una “falta de responsabilidad del Estado” respecto de las problemáticas de acoso y discriminación al interior de los establecimientos educacionales secundarios y superiores de nuestro país.

En la ocasión, Michelle Ávila, una de las voceras de la Coordinadora, explicó que la idea es interpelar al Ejecutivo con el objetivo de lograr “generar espacios libres de violencia, acoso y discriminación para académicos, funcionarios y estudiantes”.

En ese sentido, señaló que desde aproximadamente tres años este tipo de acciones en contra de personas por su orientación sexual e identidad de género se han incrementado y que existe lo que calificó como un “aprovechamiento en las relaciones de poder entre docentes y alumnos”. Además, criticó que cuando las denuncias han sido tomadas en cuenta por las casas de estudios, se han desarrollado “procedimientos investigativos poco transparentes que finalizan otorgando un fallo a favor del denunciado y poniendo en duda el relato de la víctima”.

Constanza Bohle, también vocera de Cofeu, añadió que la creación de protocolos contra la violencia y discriminación, en donde se considere la protección y derechos de las denunciantes, “es un paso mínimo en esa dirección”.

También estuvo presente en el Mineduc Sandra Beltrami, vocera de la Confech, quien planteó que los cambios que deben incluirse en la reforma a la educación superior deben ser “profundos y esenciales”. Entre otras cosas, advirtió que el artículo 45 del proyecto de ley de las universidades estatales “no establece, por ejemplo, procedimientos para los cuales puedan existir reales sanciones a lo que significa la discriminación, el acoso sexual, el acoso laboral”.

Junto con ello, destacó la importancia que reviste que se establezcan sanciones también para los encubridores. “Hay casos donde docentes, funcionarios y también compañeros encubren a acosadores. No puede ser que los acosadores estén siendo protegidos”, apuntó al respecto.

En esa misma línea, Stefano Buscaglia, también vocero de la Coordinadora, sostuvo que resulta “tremendamente cuestionable que tengamos docentes vinculados a denuncias de acosos, discriminación, abuso sexual e incluso pedofilia; que sean quienes deban formar a las futuras generaciones, y que además tengan la facultad de ser defendidos por un sistema educativo y por las instituciones educacionales”.

“El machismo está impregnado en nuestras relaciones cotidianas”

Según relató Michelle Ávila, como vocería de género al interior de sus respectivos planteles educacionales, las organizaciones reciben de manera diaria denuncias por acosos y discriminación.

En ese sentido, Constanza Bohle destacó una lamentable situación que tiene que ver con que hoy las denuncias de estudiantes en contra de sus propios compañeros o compañeras han ido en aumento, casos que -según explicó- ocurren principalmente en contextos de carretes universitarios. “Vemos el machismo impregnado en nuestras relaciones cotidianas y hay situaciones que son muy difíciles de comprobar”, explicó.

Carros para mujeres en el Metro: “Discriminación positiva”

En este escenario, la Coordinadora Feminista Universitaria convocó a una concentración para este martes a las 19:00 horas en Plaza Italia. “Queremos que todos los espacios -tanto la calle, como el trabajo, las aulas- sean libres de violencia, de machismo y de acoso”, señaló Ávila, realizando un llamado a sumarse a esta manifestación.

Por último, Bohle se refirió a la propuesta del diputado DC Gabriel Silber de asignar vagones especiales en el Metro para mujeres, con el objetivo de enfrentar así el problema del acoso sexual en espacios como ese. A título personal, la dirigenta criticó la idea, calificándola de “discriminación positiva”, y la comparó con lo que ocurre con el aumento de cupos en las universidades para, por ejemplo, mujeres ingenieras. “Creo que la solución no está en separar los géneros, sino que en entender que es necesario cambiar un sistema a través de la educación no sexista, que es un proceso largo y continuo, pero que no podemos estar solucionando con medidas parche”, concluyó.

El Ciudadano