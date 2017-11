El músico Florcita Motuda (PH), electo diputado por el Frente Amplio por el distrito 17 de la región del Maule, admitió, a través de su cuenta de Twitter, que le “habría gustado salir elegido con hartos votos. Como por ejemplo el Tomás Hirsh. O como el Alberto Mayol… bueno, que no quedó elegido, pero esta ley que nos eligió tampoco es democrática, pa qué estamos con hueás, no es democrática”.

Así, salió a criticar el nuevo sistema electoral que entró en funcionamiento por primera vez en esta elección parlamentaria, ya que los candidatos fuertes de algunos pactos lograron altas votaciones, lo que les permitió quedarse con una cantidad de cupos proporcional al apoyo recibido, arrastrando así a los pares de su pacto con menor votación y apoyo ciudadano.

Junto con eso, se mostró “muy contento de la forma y con el número. No soy un dedo aislado que salí. Somos 20 frenteamplistas que, además, tenemos muy clarito lo que tenemos que hacer. Está fácil. Estamos contra las AFP, etc, etc, todos ustedes los saben”.